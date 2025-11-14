Uno de los sitios de humor sobre la contingencia nacional que tiene mayor cantidad de seguidores. Ninguno de ellos, por cierto, está en La Moneda
Sus últimos posteos previos a las elecciones de este domingo:
La candidata es la Raja@Meruanista #humor #fypシ pic.twitter.com/CZFDHjB094
— Manuel (@Nolorum) November 6, 2025
"Y si hago una película de una niña que nació en cuna de mimbre, trabajó de temporera, vivió de allegada en un campamento y todo durante la dictadura de Pinochet" pic.twitter.com/4ODqFr9GlK
— Meruanista (@Meruanista) October 25, 2025
Karol Cariola cuando Jeannette Jara habla de levantar el secreto bancario pic.twitter.com/ow52OpQXEV
— Meruanista (@Meruanista) October 26, 2025
Señor Artés, ¿Cuántos escudos cuesta su programa de gobierno?
— Meruanista (@Meruanista) November 11, 2025
Dr. File va como diputado por la Atlántida, Área 51 y Triángulo de las Bermudas pic.twitter.com/jO0DSIA9BC
— Meruanista (@Meruanista) October 28, 2025
"Veo a Jara entregándole plata a gente muerta" pic.twitter.com/PQoKvjkESl
— Meruanista (@Meruanista) November 10, 2025
— Arturo (@ahidalgobadilla) November 11, 2025
Gobierno Ciruelax: Te garantiza una cagada por día
— Meruanista (@Meruanista) October 24, 2025
"Estos cobros vienen desde la creación. Cuando Dios dijo: Hágase la luz y la luz se hizo" pic.twitter.com/hKwdvlRKNw
— Meruanista (@Meruanista) October 16, 2025
A Winter no le afectó el alza de la luz. Rara vez se le prende la ampolleta
— Meruanista (@Meruanista) October 15, 2025
— Rucela (@rupcelin) November 11, 2025
Acabo de leer el programa de Jara y lo encuentro bastante Maduro
— Meruanista (@Meruanista) October 8, 2025
/