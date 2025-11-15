Lawrence Vigouroux: El guardameta tuvo una gran atajada en toda la jornada y su juego con los pies llamó la atención bastante ya que cuando hace un saque de contragolpe siempre son buenos pelotazos pero a la hora de cuando hay presión rival el meta suele errar. Tuvo una jornada normal sin mayor participación ya que los tiros que le realizaron fueron afuera o chocaron en el poste.

Fabián Hormazábal: El lateral derecho sufrió en la primera etapa alguno que otro ataque sin embargo luego de eso fue afirmándose. No fue tan protagonista en ataque como en otras oportunidades. Un rendimiento totalmente plano.

Iván Román: El zaguero hizo un partido correcto entendiéndose con sus otros dos compañeros en la zaga defensiva. Tapó espacios de Hormazábal cuando este iba adelante y como mencionamos anteriormente tuvo un rendimiento normal. Sin brillar o destacar en demasía.

Guillermo Maripán: Los tres rendimientos de los centrales fueron un tanto parecidos. Planos sin mayor participación en el juego. Atentos en ciertas oportunidades y con buen entendimiento entre ellos.

Benjamín Kuscevic: El defensor realizó un partido plano, normal tuvo alguna que otra pérdida en el juego aéreo pero estuvo a la altura de la circunstancia.

Gabriel Suazo: El mejor del partido quizás el más regular fue clave en el segundo tanto chileno con su presión ahogante que terminaría en el tanto de Ben. Además en defensiva estuvo bien y ya en el segundo tienpl se soltó para tener más juego ofensivo. No fue un grandísimo juego pero fue el más regular de la cancha. Medalla de para el capitán chileno.

Rodrigo Echeverría: El volante tuvo muy buena dupla con Pizarro se entendieron bien. Repartió en el juego ofensivo y defensivo. No brilló pero hizo un trabajo callado y bueno.

Vicente Pizarro: El volante fue de lo mejor en el medio presionó y metió como nos tiene acostumbrado. además tuvo gran responsabilidad en el primer tanto chileno tras interceptar un balón que terminaría en la celebración de Tapia. Sufrió diversas faltas además sobretodo un codazo en la cara afortunadamente pudo recuperarse y seguir jugando. Tercer puesto para el volante. Medalla de bronce.

Javier Altamirano: El volante que se posicionó como creativo tuvo discreto partido solo aportó con la asistencia del gol que fue un pase de cabeza a Tapia. El resto muy bajo en cuanto a repartir o producir peligro. Era el encargado en dar ese pase final a los delanteros y hoy se vio poco salvo en el primer tanto.

Darío Osorio: Pobre rendimiento del atacante quizás uno de los puntos más bajos de esta jornada. Muy poca participación e incidencia en la parte ofensiva de la selección nacional.

Gonzalo Tapia: El atacante se fue ubicando por la banda derecha y el medio a ratos se ganó un amarilla bastantes tempranera tras una fuerte disputa desde el suelo donde llegó tarde luego el futbolista zafó de ser expulsado tras darle un golpe con su hombro al guardameta. El juez afortunadamente no le mostró ninguna tarjeta. Fue el que anotó el primer tanto de la jornada tras apostar a una jugada individual y finalizar con un puntete cruzado. Más allá de eso no tuvo mayor participación salvo un contragolpe importante que no supo aprovechar ya que un defensor lo dejó en el suelo tras una disputa de cuerpo. Medalla de plata para el atacante.

Benjamín Brereton: El delantero ingresó sobre la segunda etapa y se encontró con el gol casi accidentalmente tras un rebote que lo dejó cara a cara con. El arquero y que definió de gran manera el atacante para dar la tranquilidad del 2-0.

Lucas Cepeda: El extremo ingresaba en la segunda etapa no tuvo una gran jornada de hecho trató de elaborar algún que otro ataque pero fue nulo quizás le faltaron más minutos para ir adaptándose.

Felipe Loyola: El volante ingresó sobre la segunda etapa y con poca participación es decir tuvo una perdida comprometedora en un contragolpe chileno que perdió fácilmente y que casi terminan en el gol de rival. Luego de eso no tuvo mayor incidencia en el juego.

Francisco Salinas: Ingresó un tanto tarde por ende no tuvo mayor incidencia en el campo de juego.

Agustín Arce: El volante ingresó tarde por ende no tuvo mayor participación en el juego.

Nicolás Córdova: Planteó lo que se califica como un partido inteligente. Esperando al rival, agrupandose muy bien en el fondo, sin darles espacios a los delanteros rusos que son muy veloces. Y si bien no llegó muy poco al arco contrario, cuando utilizó la contra hizo daño. Además, le dio minutos a jugadores jóvenes e incluso a algunos debutantes, lo que se valora sin ninguna duda

/José Pablo Verdugo