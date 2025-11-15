Italia, Sudáfrica, Japón, Portugal, Senegal, Croacia, Argentina, Bélgica, Venezuela, Inglaterra, Suiza, Corea del Sur, Alemania, Colombia, Brasil, Zambia, Estados Unidos, Burkina Faso, Irlanda, Uzbekistán, Francia, Canadá, Austria y Mali pasaron como primeros y segundos de cada grupo.
En tanto, los ocho mejores terceros fueron Marruecos, Túnez, Egipto, México, Corea del Norte, República Checa, Paraguay y Canadá.
De los sudamericanos, solo no pasaron Chile y Bolivia.
Entre el viernes 14 y sábado 15 de noviembre se jugarán los dieciseisavos de final, los octavos serán el martes 18, los cuartos el viernes 21, las semis el lunes 24 y la final el jueves 27.
Resultados por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025
En Negrita los clasificados
VIERNES 14 DE NOVIEMBRE
- Argentina 2-2 México (4-5 en penales)
- Portugal 2-1 Bélgica
- Suiza 3-1 Egipto
- Irlanda 1-1 Canadá (9-8 en penales)
- Estados Unidos 1-1 Marruecos (3-4 en penales)
- Zambia 1-3 Malí
- Brasil 0-0 Paraguay (5-4 en penales)
- Francia 2-0 Colombia
SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE
- Italia vs República Checa
- Corea del Sur vs Inglaterra
- Venezuela vs Corea del Norte
- Japón vs Sudáfrica
- Austria vs Túnez
- Croacia vs Uzbekistán
- Senegal vs Paraguay
- Alemania vs Burkina Faso