Italia, Sudáfrica, Japón, Portugal, Senegal, Croacia, Argentina, Bélgica, Venezuela, Inglaterra, Suiza, Corea del Sur, Alemania, Colombia, Brasil, Zambia, Estados Unidos, Burkina Faso, Irlanda, Uzbekistán, Francia, Canadá, Austria y Mali pasaron como primeros y segundos de cada grupo.

En tanto, los ocho mejores terceros fueron Marruecos, Túnez, Egipto, México, Corea del Norte, República Checa, Paraguay y Canadá.

De los sudamericanos, solo no pasaron Chile y Bolivia.

Entre el viernes 14 y sábado 15 de noviembre se jugarán los dieciseisavos de final, los octavos serán el martes 18, los cuartos el viernes 21, las semis el lunes 24 y la final el jueves 27.

Resultados por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025

En Negrita los clasificados

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

Argentina 2-2 México (4-5 en penales)

Portugal 2-1 Bélgica

2-1 Bélgica Suiza 3-1 Egipto

3-1 Egipto Irlanda 1-1 Canadá (9-8 en penales)

1-1 Canadá (9-8 en penales) Estados Unidos 1-1 Marruecos (3-4 en penales)

(3-4 en penales) Zambia 1-3 Malí

Brasil 0-0 Paraguay (5-4 en penales)

0-0 Paraguay (5-4 en penales) Francia 2-0 Colombia

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE