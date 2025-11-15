Italia, Sudáfrica, Japón, Portugal, Senegal, Croacia, Argentina, Bélgica, Venezuela, Inglaterra, Suiza, Corea del Sur, Alemania, Colombia, Brasil, Zambia, Estados Unidos, Burkina Faso, Irlanda, Uzbekistán, Francia, Canadá, Austria y Mali pasaron como primeros y segundos de cada grupo.

En tanto, los ocho mejores terceros fueron Marruecos, Túnez, Egipto, México, Corea del Norte, República Checa, Paraguay y Canadá.

De los sudamericanos, solo no pasaron Chile y Bolivia.

Entre el viernes 14 y sábado 15 de noviembre se jugarán los dieciseisavos de final, los octavos serán el martes 18, los cuartos el viernes 21, las semis el lunes 24 y la final el jueves 27.

Resultados por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025

En Negrita los clasificados

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

  • Argentina 2-2 México (4-5 en penales)
  • Portugal 2-1 Bélgica
  • Suiza 3-1 Egipto
  • Irlanda 1-1 Canadá (9-8 en penales)
  • Estados Unidos 1-1 Marruecos (3-4 en penales)
  • Zambia 1-3 Malí
  • Brasil 0-0 Paraguay (5-4 en penales)
  • Francia 2-0 Colombia

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

  • Italia vs República Checa
  • Corea del Sur vs Inglaterra
  • Venezuela vs Corea del Norte
  • Japón vs Sudáfrica
  • Austria vs Túnez
  • Croacia vs Uzbekistán
  • Senegal vs Paraguay
  • Alemania vs Burkina Faso

 

 

