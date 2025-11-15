EL PARTIDO

Con un planteo muy conservador se plantó Chile de entrada en el estadio Olímpico Fisht de Sochi. Porque,lo que podía anticiparse como una línea de tres, claramente en un comienzo ha sido una línea de cinco. Porque a Iván Román – la gran novedad en la alineación-, Guillermo Maripán y Benjamín Kuscevic se han agregado permanentemente Fabián Hormazábal y Gabriel Suazo.

Y el medio campo, que en el papel está conformado por jugadores de buen pie, se han dedicado más a correr detrás de la pelota que a tenerla y jugarla. Obviamente, eso no es lo que más le acomoda a Vicente Pizarro, Javier Altamirano y el que se adopta mejor a este planteamiento es Rodrigo Echeverría. Y Darío Osorio, que supuestamente debía acompañar a Gonzalo Tapia – el único delantero de Chile– ha tenido que bajar constantemente para colaborar con sus compañeros.

Por lo antes expuesto, claramente el dominio y el control del partido le perteneció a Rusia que por momentos asfixió a Chile, lo metió en su campo e hizo trabajar desde temprano a Lawrence Vigoroux.

El arquero chileno que milita en el fútbol inglés vio en el primer cuarto de hora como un cabezazo de Lukin pasó cerca de su poste izquierdo, un remate con comba de Golovin pegaba en la parte alta del travesaño y debió esforzarse para tapar abajo un remate desde muy cerca del propio Golovin.

Ahora, solamente porque ésto es fútbol, en el minuto 36´Chile se puso en ventaja en la segunda oportunidad en que pisaba el área contraria. Anteriormente había habido un tibio intento de Darío Osorio y en esta oportunidad una pelota que recuperó en gran forma Vicente Pizarro, la manejó muy bien Javier Altamirano que habilitó con ventaja a Gonzalo Tapia. El delantero del Sao Paulo aprovecho la indecisión de los centrales rusos y entrando al área definió con un zurdazo cruzado al segundo palo.

🇨🇱 ¡GOOOL DE LA ROJA! 🇨🇱 La selección chilena recuperó el balón en la salida de Rusia, y Gonzalo Tapia luchó, metió el cuerpo y definió al segundo palo para anotar el 1-0 parcial en Sochi. 📺 Alienta a 🇨🇱 #LaRoja en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/RzczYYpoIY — ESPN Chile (@ESPNChile) November 15, 2025

Terminó así el primer tiempo con un resultado muy bueno para Chile, pero que no puede mover a engaño, porque el equipo de Nicolás Córdova no jugó bien en esta etapa inicial, tuvo el mérito de sere tremendamente efectivo y aprovechar la única llegada al arco ruso.

Por eso y por la falta de finiquito de los locales, Chile se fue en ventaja al descanso

Sin cambios volvió Chile a jugar el segundo tiempo en Sochi.

El partido no cambia mucho con respecto a como se jugó el primer tiempo.

Rusia controla la pelota, presiona arriba y mete a Chile sn su zona. Muchos centros que han sido bien cortados por los centrales Maripán, Kuscevic y Román o por la seguridad que muestra Vigoroux para cortar el juego aéreo.

La opción de llegada sigue siendo el pelotazo para Gonzalo Tapia, que pudo dar sus frutos en una contra rápida, pero que fue abortada por una falta muy clara de Batrakov que no fue sancionada por el árbitro Firdavs Norsafarov de Uzbekistan.

Pasado el cuarto de hora se produjeron los primeros dos cambios en Chile: Lucas Cepeda y Ben Brereton reemplazaron a Javier Altamirano y Gonzalo Tapia.

Ahora, el mérito tremendo de esta selección chiena en Sochi es que las pocas veces que llegó o intentó llegar hizo daño.

En el minuto 64´, por ejemplo, un muy buen descuelgue de Gabriel Suazo (uno de los mejores en el equipo chileno) culminó con un centro atrás para Vicente Pizarro, que sacó un zurdazo que buscaba el arco. La pelota sin embargo, fue desviada con la mano por un defnsor ruso. El árbitro uzbekistano no cobró la clara infracción y por el contrario le mostró tarjeta amarilla a Guillermo Maripan por reclamar. Fue la tercera para Chile, antes Iván Román y Gabriel Suazo fueron amonestados.

Ya pasados los 70 minutos, Chile comenzó a tener y administrar mejor la pelota. Sin embargo, Rusia continuó dominando y tuvo el empate en un bombazo de Glushenkov que remeció el travesaño.

Para sostener el medio campo en los minutos finales, Córdova mandó a la cancha a Felipe Loyola en lugar de un agotadísimo Vicente Pizarro.

Y en el minuto 76´lo impensado: una contra de Chile que parecía terminar cuando Lucas Cepeda perdió la pelota a la entrada del área. Sin embargo, los defensores rusos no sacaron nunca la pelota, pese a que tuvieron todo el tiempo del mundo para hacerlo. Finalmente la despejaron tan mal que hubo un rebote y le llegó Ben Brereton que entraba por la derecha. Sin problemas y con mucha calidad definió ante la salida del arquero para marcar el 2-0.

Ben Brereton Díaz 76' Friendly | 🏆 Russia 0-2 Chilepic.twitter.com/oBCRQFqhd9 — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 15, 2025

Obvaiemnte, el segundo gol de La Roja fue un mazazo para los rusos, que siguieron atacando, auqneu ya más por inercia que por convicción.

Aún así pudieron descontar en una pelota que le quedó a Tjukavin a la entrada del área chica y su zurdazo cruzado se fue muy ancho.

En los minutos finales, con el triunfo en el bolsillo, Nicolás Córdova mandó a la cancha a dos jóvenes: Maximiliano Gutiérrez y Agustín Arce, para ir dándoles rodaje con La Roja.

Concluyó así el encuentro, con un Chile que termina con saldo a favor indiscutiblemente. Porque en el partido fue de menos a más, porque tuvo un renidmiento defensivo muy bueno y porque fue tremendamente efectivo frente al arco contrario.

Que se puede jugar mejor que lo que se jugó en Sochi, sin ninguna duda. Pero, en el fútbol no se ha inventado nada mejor que ganar. Y hoy Chile le ganó a Rusia, lo que no es poco, porque se superó a una selección que no perdía hace 23 partidos.

Por lo mismo, hoy hay permiso para celebrar y después, pensar en el próximo partido con Perú del próximo martes también en Sochi

/José Pablo Verdugo. Fotos: selección chilena. Videos: ESPN