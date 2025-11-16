Fueron eliminados Argentina, Colombia, Venezuea y Paraguay.Los brasileños se enfrentarán en octavos de final a Francia
Ayer concluyeron los dieciseisavos de final, los octavos serán el martes 18, los cuartos el viernes 21, las semis el lunes 24 y la final el jueves 27.
Resultados por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025
En Negrita los clasificados
VIERNES 14 DE NOVIEMBRE
- Argentina 2-2 México (4-5 en penales)
- Portugal 2-1 Bélgica
- Suiza 3-1 Egipto
- Irlanda 1-1 Canadá (9-8 en penales)
- Estados Unidos 1-1 Marruecos (3-4 en penales)
- Zambia 1-3 Malí
- Brasil 0-0 Paraguay (5-4 en penales)
- Francia 2-0 Colombia
SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE
- Italia 2-0 República Checa
- Corea del Sur 0-2 Inglaterra
- Venezuela 1-2 Corea del Norte
- Japón 3-0 Sudáfrica
- Austria 2-0 Túnez
- Croacia 1-1 Uzbekistán (3-4 en penales)
- Senegal 0-1 Uganda
- Alemania 0-1 Burkina Faso