Fueron eliminados Argentina, Colombia, Venezuea y Paraguay.Los brasileños se enfrentarán en octavos de final a Francia

Ayer concluyeron los dieciseisavos de final, los octavos serán el martes 18, los cuartos el viernes 21, las semis el lunes 24 y la final el jueves 27.

Resultados por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025

En Negrita los clasificados

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

  • Argentina 2-2 México (4-5 en penales)
  • Portugal 2-1 Bélgica
  • Suiza 3-1 Egipto
  • Irlanda 1-1 Canadá (9-8 en penales)
  • Estados Unidos 1-1 Marruecos (3-4 en penales)
  • Zambia 1-3 Malí
  • Brasil 0-0 Paraguay (5-4 en penales)
  • Francia 2-0 Colombia

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

  • Italia 2-0 República Checa
  • Corea del Sur 0-2 Inglaterra
  • Venezuela 1-2 Corea del Norte
  • Japón 3-0 Sudáfrica
  • Austria 2-0 Túnez
  • Croacia 1-1 Uzbekistán (3-4 en penales)
  • Senegal 0-1 Uganda
  • Alemania 0-1 Burkina Faso

