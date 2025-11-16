Hasta ahora, desde el retorno a la democracia, la Presidencia del país se la han repartido dos hinchas de Universidad de Chile y dos de Universidad Católica

De los Presidentes que ha tenido el país desde el retorno a la democracia hubo dos de ellos a los que definitivamente no les gustaba el fútbol o por lo menos algún equipo en especial que fuera a verlo a los estadios durante su juventud: es el caso de Patricio Aylwin y Michelle Bachelet (aunque esta última tuvo mucho acercamiento con la selección de Marcelo Bielsa).

Los otros cuatros si que podían calificarse como hinchas y muchas veces fueron vistos en los estadios alentando a su equipo favorito, que en este caso eran Universidad Católica y Universidad de Chile.

Por los cruzados se cuentan como tal a Sebastián Piñera (aunque fuera accionista de Colo Colo) y el actual mandatario, Gabriel Boric.

En tanto que los Románticos Viajeros son Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz Tagle.

COMO ESTÁ LA COSA AHORA

UNIVERSIDAD DE CHILE: Franco Parisi, Marco Enríquez Ominami, Evelyn Matthei

COLO COLO: Jeanette Jara, Eduardo Artés

UNIVERSIDAD CATÓLICA: José Antonio Kast

DEPORTES ANTOFAGASTA: Harold Mayne Nicholls

NO LE GUSTA EL FÚTBOL: Johannes Kaiser

