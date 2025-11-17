 

Ojalá los candidatos cumplan lo que se promete y que Chile siga creciendo. Aquí nací, y feliz de venir a votar. Me tocó cerca. Lo importante es que todos vengan a votar», dijo el King que sufragó en la comuna de San Joaquín.

Esto fue lo que dijo Arturo vidal para Megavisión y en su Instagram

Arturo Vidal? Acá:

/José Pablo Verdugo

