Franco Parisi: «Yo no le firmo un cheque en blanco ni a Kast ni a Jara»

“Esperamos que los dos candidatos que nos ganaron cambien un poquito el estilo. No es bueno que se siga repitiendo esos eventos de ‘el que no salta el paco’ o se cante la tercera estrofa o se haga una apología tanto a Allende como a Pinochet”, dijo Parisi una vez conocidos los resutados que lo ubicaron en un sorpresivo tercer lugar