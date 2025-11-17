RIVER igualó 0-0 ante Vélez en el Amalfitani y se quedó sin chances de clasificar a la Copa Libertadores por tabla anual.

El Millonario, que estaba obligado a ganar y esperar una derrota de Argentinos Juniors ante Estudiantes, no tuvo un buen partido ni la profundidad necesaria para abrir el marcador.

El cuadro de Marcelo Gallardo no se encontró en el campo en ningún momento del partido y lo único rescatable fue el ingreso de los juveniles: Acosta, Freitas, Obregón y Subiabre fueron quienes más intentaron atacar al Fortín.

Lucas Martínez Quarta ni Marcos Acuña, quienes recibieron la quinta amarilla ante Boca y cumplieron una fecha de sanción. Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda fueron convocados por sus selecciones en esta fecha FIFA. Además, Maximiliano Meza, Gonzalo Montiel y Facundo Colidio estaban descartados por lesiones.

Los de Núñez finalizaron en el sexto lugar de la zona B del Torneo Clausura y, para acceder a la Libertadores, deberá ser campeón o esperar a que Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors lo sean.

Por su parte, el equipo de Barros Schelotto quedaron en el cuarto puesto al cosechar 26 unidades.

/José Pablo Verdugo