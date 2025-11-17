GABRIEL BORIC

Una vez que ingresó al establecimiento educacional, llegó hasta su mesa para ejercer el voto. Lo hizo junto a Violeta, y luego al momento de depositar la papeleta en una de las urnas, hizo que su pequeña de 5 meses hiciera lo mismo con el segundo voto.

Tras esto, el mandatario dio media vuelta y comenzó a caminar para retirarse del lugar. Fue en ese momento cuando vivió un particular chascarro: Gabriel Boric olvidó firmar el padrón y retirar su cédula de identidad.

Fue su padre el que le avisó que faltaba firmar, por lo que el Mnadatario tuvo que devolverse junto a su hija para terminar el trámite y recuperar su cédula de identidad, en medio de la risa de los presentes.

CATHY BARRIGA

En otro episodio peculiar, Cathy Barriga llegó a votar al Complejo Educacional Alberto Widmer con un recipiente de galletas en forma de corazón para los vocales. Sin embargo, estos rechazaron el obsequio por instrucción del jefe de local, para evitar interpretaciones de cohecho. “Son criterios, y a veces el criterio se aplica mal”, respondió la exalcaldesa, actualmente investigada por presunto fraude durante su gestión en Maipú.

ARTURO VIDAL

#Presidenciales2025 | Arturo Vidal vivió un momento incómodo al ir a votar en el Colegio Infocap (San Joaquín). Tras emitir su voto, el “King” pidió ayuda para doblar la papeleta, cuidando que su elección se mantuviera en privado. Detalles del minuto a minuto en… pic.twitter.com/sG0FEdE4eD — El Dínamo (@el_dinamo) November 16, 2025

CONSTANZA SANTA MARÍA

La periodista estaba esperando a José Antonio Kast en su local de votación, con un grupo de profesionales que también querían conocer las impresiones del candidato. La figura de Mega estaba en vivo, pero apenas lo vio salió corriendo, generando carcajadas en José Antonio Neme, quien la observaba desde el estudio. “¡Se pegó un Evelyn Matthei… corre Cony Santa María!”, gritó el animador, en uno de los instantes más llamativos de la votación mañanera. ¡Revisa aquí el momento!