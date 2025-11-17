GABRIEL BORIC
Una vez que ingresó al establecimiento educacional, llegó hasta su mesa para ejercer el voto. Lo hizo junto a Violeta, y luego al momento de depositar la papeleta en una de las urnas, hizo que su pequeña de 5 meses hiciera lo mismo con el segundo voto.
Tras esto, el mandatario dio media vuelta y comenzó a caminar para retirarse del lugar. Fue en ese momento cuando vivió un particular chascarro: Gabriel Boric olvidó firmar el padrón y retirar su cédula de identidad.
Fue su padre el que le avisó que faltaba firmar, por lo que el Mnadatario tuvo que devolverse junto a su hija para terminar el trámite y recuperar su cédula de identidad, en medio de la risa de los presentes.
CATHY BARRIGA
En otro episodio peculiar, Cathy Barriga llegó a votar al Complejo Educacional Alberto Widmer con un recipiente de galletas en forma de corazón para los vocales. Sin embargo, estos rechazaron el obsequio por instrucción del jefe de local, para evitar interpretaciones de cohecho. “Son criterios, y a veces el criterio se aplica mal”, respondió la exalcaldesa, actualmente investigada por presunto fraude durante su gestión en Maipú.
ARTURO VIDAL
#Presidenciales2025 | Arturo Vidal vivió un momento incómodo al ir a votar en el Colegio Infocap (San Joaquín). Tras emitir su voto, el “King” pidió ayuda para doblar la papeleta, cuidando que su elección se mantuviera en privado.
CONSTANZA SANTA MARÍA
La periodista estaba esperando a José Antonio Kast en su local de votación, con un grupo de profesionales que también querían conocer las impresiones del candidato.
La figura de Mega estaba en vivo, pero apenas lo vio salió corriendo, generando carcajadas en José Antonio Neme, quien la observaba desde el estudio.
“¡Se pegó un Evelyn Matthei… corre Cony Santa María!”, gritó el animador, en uno de los instantes más llamativos de la votación mañanera.
El grinch
Un incómodo momento se vivió en la cobertura especial de Chilevisión de las elecciones presidenciales, cuando un hombre disfrazado de El Grinch apareció para ser entrevistado.
Todo parecía ir bien en el despacho de Gino Costa desde el Estadio Nacional hasta el votante lanzó un chiste de Cathy Barriga.
Aprovecho de decir, el chilean Grinch, y búsquenme porque tengo un par de regalos para ustedes”, señaló el personaje.
“¿Para robárselos?”, cuestionó Costa, haciendo eco a la historia del personaje.
“Yo no me robé la navidad, fue Cathy Barriga”, dijo, provocando risas incómodas de Patricia Venegas y Humberto Sichel.
ME-O PAPA CHOCHO
Un tierno momento se dio entre el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y su hija Fernanda Cornejo, con quien coincidió durante la jornada electoral.
El político llegó hasta Providencia para ejercer su voto cuando fue abordado por los medios de comunicación.
Sin embargo, lo que el aspirante a la Moneda no esperaba era encontrarse con su hija con Karen Dogenweiller, quien es politóloga y analista internacional en la televisión argentina, donde reside desde hace algunos años.
Con el micrófono de C5N en mano, la comunicadora se le acercó y él mencionó a los medios: “Déjame saludar a mi hija, la Nandi, hola Nandi”, le dijo cariñosamente para luego darle un beso en la mejilla.
Pero la chochera del candidato no terminó ahí: “Saludos, ¿cuál es C5N? Hola queridos, tienen una gran gran comunicadora“, dijo desatando las risas nerviosas de su retoña.
ANDRÓNICO LUKSIC (foto portada)
El empresario Andrónico Luksic votó en las Elecciones 2025 durante la mañana de este domingo.
En esta ocasión, el controlador de Canal 13 sufragó en la comuna de Villa O’Higgins, en la Región de Aysén.
A través de X, el antofagastino compartió una serie de imágenes, junto a una profunda reflexión.
Más allá del mensaje, los usuario de redes sociales apuntaron a su pinta relajada: camisa a cuadros, jeans y pelo tomado.
“Andrónico ‘Illapu’ Luksic”, “¿Por qué anda tan hippie?“, ”Saludos don Parived» y “Le queda bien el Look tío Andro”, fueron algunos de los comentarios que generó el look.
PEDRO PASCAL
Hasta la comuna de La Reina, en la región Metropolitana, llegó Matilde Burgos de CNN Chile, para cubrir el sufragio del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi.
Sin embargo, fue un acompañante del postulante a la presidencia el que atrajo la atención de la periodista y sus compañeros en el estudio.
Se trata de Ricardo Avilés, candidato a diputado por el distrito 11, quien durante su campaña ha usado su gran parecido con el actor de Hollywood, Pedro Pascal.
Fue precisamente esto lo que llamó la atención de la periodista, quien no dudó en consultarle sobre su look.
“¿Este look cuidado tipo Pedro Pascal, dónde lo cultivaste?”, le consultó Burgos, poco después de que sus compañeros en el estudio le apuntaran su gran parecido.
Ante ello, el candidato admitió: “Es natural, es solo coincidencia, pero me ha servido, lo tengo que reconocer”
COMISARÍA VIRTUAL
Usuarios reportaron caída de sitio web de la Comisaría Virtual que permite justificar inasistencia a votar
Esta plataforma es el único medio donde se puede conseguir la justificación de no concurrencia a sufragar el mismo día de la jornada electoral.
