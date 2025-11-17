Portugal finalmente consiguió su pase a la Copa Mundial de la FIFA 26™ con una contundente victoria sobre Armenia en Oporto, a pesar de la ausencia del capitán Cristiano Ronaldo, que se vio obligado a quedarse fuera del partido por sanción tras su tarjeta roja en la reciente derrota ante la República de Irlanda.

El goleador Erling Haaland sumó dos tantos más a su cuenta particular y Noruega amplió su récord perfecto con una victoria por 4-1 sobre Italia en Milán, lo que le garantiza su regreso al torneo mundial por primera vez desde 1998, mientras que la Azzurri tendrá que conformarse con disputar la repesca.

El segundo puesto del Grupo F y la plaza en la repesca se la llevó de la forma más dramática Irlanda, que llegó a ir perdiendo dos veces en Hungría, pero marcó el gol de la victoria en el tiempo añadido para silenciar a la afición local en Budapest.

El segundo puesto del Grupo D lo consiguió Ucrania gracias a dos goles en los últimos minutos contra Islandia, mientras que Francia, Inglaterra, Serbia e Israel terminaron sus campañas con victorias sobre Azerbaiyán, Albania, Letonia y Moldavia, respectivamente.

Grupo D

Ucrania 2-0 Islandia

Goles de Ucrania: Zubkov (83), Hutsuliak (90+3)

Los goles tardíos de Oleksandr Zubkov y Oleksii Hutsuliak catapultaron a Ucrania por encima de Islandia y la llevaron a la repesca de la UEFA. A diferencia del emocionante partido del mes pasado, en el que se marcaron ocho goles, esta vez fue un encuentro cauteloso durante la mayor parte de la noche, ya que Islandia sabía que un empate le bastaría para pasar a la repesca, mientras que Ucrania se jugaba todo a una carta. Los locales comenzaron a aumentar la presión en la segunda parte y, momentos después de que Elias Rafn Olafsson detuviera dos disparos consecutivos de Roman Yaremchuk, un cabezazo de Hutsuliak encontró a Zubkov, que remató de cabeza al segundo palo. El gol de Hutsuliak con la izquierda en el tiempo de descuento puso el broche final a la fiesta.

Azerbaiyán 1-3 Francia

Gol de Azerbaiján: Dadashov (4) Goles de Francia: Mateta (17), Akliouche (30), Magomedaliyev (45 OG)

Malo Gusto dio dos asistencias y Francia se recuperó de un comienzo lento para derrotar a Azerbaiyán en Bakú. Hubo un gran revuelo al principio, cuando Renat Dadashov se conectó con un centro de Rahman Dashdamirov para dar a los anfitriones una sorprendente ventaja. Francia respondió a su debido tiempo con un centro de Gusto que Jean-Philippe Mateta remató de cabeza. Gusto siguió generoso y dio otra asistencia, esta vez a Maghnes Akliouche, para dar la ventaja a Francia. Un gol en propia puerta del portero Shakhruddin Magomedaliyev dio el tercero a los franceses, lo que les permitió llegar sin problemas al pitido final.

Grupo D PJ GRAMO mi PAG GF GC DG Puntos RESULTADOS 1 Francia 6 5 1 0 16 4 12 16 2 Ucrania 6 3 1 2 10 11 -1 10 3 Islandia 6 2 1 3 13 11 2 7 4 Gran 6 0 1 5 3 16 -13 1

Grupo F

Portugal 9-1 Armenia

Goles de Portugal: Veiga (7), Ramos (28), Neves (30, 42, 81), Fernandes (45+3 pluma, 52, 72 pluma), Conceicao (90+2) Goles de Aremnia: Spertsian (18)

Bruno Fernandes y Joao Neves marcaron sendos hat-tricks para impulsar a Portugal a superar a Armenia y clasificarse para el Mundial. Los goles llegaron a un ritmo constante, comenzando con un cabezazo de Renato Veiga tras un rechace del portero Henri Avagyan. Armenia empató cuando Eduard Spertsian se conectó con un centro de Grant-Leon Ranos, pero Portugal recuperó la ventaja definitiva con una jugada rápida y un gol de Ramos tras un error armenio.

Momentos después, Fernandes asistió a Neves, que anotó el segundo con un tiro libre perfectamente ejecutado. Fernandes se sumó a la fiesta goleadora con su hat-trick, con dos penales y un remate con la derecha. El día de celebración de Portugal se horneó con el tercer gol de Neves y un tanto en el último segundo de Francisco Conceicao.

Hungría 2-3 República de Irlanda

Goles de Hungría: Lukacs (3), Varga (37) Goles de la República de Irlanda: Parrott (15, pluma, 80 y 90+6)

El hat-trick de Troy Parrott en el tiempo añadido permitió a la República de Irlanda superar a una Hungría conmocionada y hacerse con una plaza en la repesca gracias al segundo puesto en la clasificación. Los anfitriones tuvieron un comienzo de ensueño con un remate de cabeza de Daniel Lukacs al primer palo tras un centro de Dominik Szoboszlai desde la izquierda, pero Irlanda no tardó en responder cuando Parrott transformó un penalti después de que Attila Szalai derribara a Chiedozie Ogbene dentro del área.

El ambiente, ya de por sí emocionante, se caldeó aún más cuando Varga controló el balón con el pecho fuera del área y lanzó un espectacular remate de media volea que podría optar al Premio Puskás de la FIFA en el Puskás Arena. El inteligente empate de Parrott a diez minutos de la final preparó el terreno para una final dramática, que el mismo jugador vendió a pocos segundos de la final con un remate que acalló a la afición local.

Grupo F PJ G E P GF GC DG Pts RESULTADOS 1 Portugal 6 4 1 1 20 7 13 13 2 República de Irlanda 6 3 1 2 9 7 2 10 3 Hungría 6 2 2 2 11 10 1 8 4 Armenia 6 1 0 5 3 19 -16 3

Grupo I

Italia 1-4 Noruega

Gol de Italia: Esposito (11) Goles de Noruega: Nusa (63), Haaland (78 y 79), Strand Larsen (90+3)

Noruega recibió su regreso a la Copa del Mundo con un récord de clasificación perfecto tras remontar y derrotar a Italia en Milán. Necesitando ganar por nueve goles, algo improbable, el equipo de Gennaro Gattuso se adelantó pronto en el marcador cuando Federico Dimarco encontró a Pio Esposito, que marcó con un bonito giro y un disparo, dando una pequeña esperanza a los aficionados locales en un San Siro abarrotado. Tras una primera parte extrañamente apagada, el equipo de Stale Solbakken mejoró mucho tras el descanso, con un potente disparo con la izquierda de Antonio Nusa desde fuera del área que igualó el marcador. Oscar Bobb observó a Erling Haaland para que este marcara con una bonita volea y pusiera a Noruega por delante, y el imparable delantero anotó su segundo gol poco después, igualando el récord de Robert Lewandowski de 16 goles en una fase de clasificación, establecida antes de Rusia 2018. Jorgen Strand Larsen redondeó el marcador en el tiempo añadido.

Israel 4-1 Moldavia

Goles de Israel: Turgeman (21 bolígrafos), Revivo (65), Peretz (85), Baboglo (88 OG) Gol de Moldavia: Nicolaesco (37)

Israel terminó su campaña clasificatoria con una nota alta al derrotar a Moldavia, que jugó con diez hombres. Las cosas se inclinaron a favor de Israel a mitad de la primera parte, cuando Sergiu Perciun, de Moldavia, fue expulsado por derribar a Eliel Peretz en el área, y Dor Turgeman convirtió el penal. Moldavia mostró mucha garra y empató con un excelente disparo con la derecha de Ion Nicolaesco. Israel recuperó la ventaja definitiva cuando un disparo rebotó en el poste y Roy Revivo remató desde un ángulo cerrado. Un potente disparo con la derecha de Peretz y un gol en propia puerta de Vladislav Baboglo sentenciaron el partido.

Grupo I PJ G E P GF GC DG Pts RESULTADOS 1 Noruega 8 8 0 0 37 5 32 24 2 Italia 8 6 0 2 21 12 9 18 3 Israel 8 4 0 4 19 20 -1 12 4 Estonia 8 1 1 6 8 21 -13 4 5 Moldavia 8 0 1 7 5 32 -27 1

Grupo K

Albania 0-2 Inglaterra

Goles de Inglaterra: Kane (74 y 82)

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, sumó dos goles más a su cuenta particular con la selección, mientras que los Tres Leones completaban una campaña de clasificación perfecta con la victoria sobre Albania, que se disputará la repesca. Thomas Tuchel realizó varios cambios en su inicial, ya que el primer puesto se había asegurado en octubre. Jarrod Bowen y Eberechi Eze estuvieron a punto de marcar en cada mitad, con dos asistencias de Jude Bellingham, antes de que Kane rematara a puerta tras una esquina y luego cabeceara un buen centro de Marcus Rashford. Dean Henderson tuvo una oportunidad poco habitual de ser titular en lugar de Jordan Pickford, y aseguró que los Tres Leones mantuvieran su octava portería a cero en otros tantos partidos.

Serbia 2-1 Letonia

Goles de Serbia: Katai (49), Stankovic (60) Gol de Letonia: Gutkovskis (12)

Serbia se vio obligada a remontar para lograr la victoria en Leskovac, poniendo así fin a una decepcionante campaña de clasificación en la que terminó en tercera posición. Vladislavs Gutkovskis sorprendió a los aficionados locales al convertir un centro desde la derecha con un remate con la izquierda al comienzo del partido. El recién nombrado seleccionador Veljko Paunovic realizó tres cambios en el descanso y su estrategia dio sus frutos, ya que dos de los suplentes, Aleksandar Katai y Aleksandar Stankovic, marcaron en los primeros quince minutos de la segunda parte y dieron la vuelta al marcador.

Grupo K PJ GRAMO mi PAG GF GC DG Puntos RESULTADOS 1 Inglaterra 8 8 0 0 22 0 22 24 2 Albania 8 4 2 2 7 5 2 14 3 Serbia 8 4 1 3 9 10 -1 13 4 levita 8 1 2 5 5 15 -10 5 5 Andorra 8 0 1 7 3 16 -13 1

Cómo se disputarán los playoffs de repechaje de las Eliminatorias UEFA

Los doce segundos de la fase de grupos se unirán a cuatro equipos que llegan desde la UEFA Nations League. Estos 16 seleccionados se medirán en cuatro fases de dos rondas de eliminación directa que entregarán las últimas cuatro plazas europeas. Los cruces serán a partido único, en marzo del próximo año.

