La Liga de Ascenso Caixun 2025 coronó a Universidad de Concepción como el campeón y obtuvo el boleto directo para la Liga de Primera 2026.

Desde hoy comienza la disputa por el segundo cupo, que parte por la disputa de la Liguilla.

El ganador de esta etapa se medirá con Deportes Copiapó que está esperando por haber terminado segundo en la etapa regular del campeonato

Los cuartos de final ida se jugarán entre este martes 18 y miércoles 19 de noviembre, mientras que los duelos de vuelta serán el domingo 23 del mismo mes.

Revisa aquí la programación de los duelos de ida de cuartos de final de la Liguilla de Ascenso 2025:

Martes 18:

Deportes Concepción vs. Deportes Antofagasta – 18:00 horas – Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo – TNT Sports y HBO Max

Rangers vs. San Marcos de Arica – 20:30 horas – Estadio Bicentenario Iván Azócar – TNT Sports y HBO Max

Miércoles 19:

Santiago Wanderers vs. Cobreloa – 20:00 horas – Estadio Elías Figueroa Brander – TNT Sports y HBO Max

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl