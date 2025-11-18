Las escaletas de televisión se llenan de contenido para entretener a la gente. Este es de todas las índoles posibles, lo que se demuestra con las declaraciones que se han viralizado recientemente en la televisión de Reino Unido de un británico que tiene el miembro viril más grande del mundo.

El p*ne de Matt Barr es acreditado médicamente como el más grande del mundo, al medir 35 centímetros de largo, y tener un diámetro de 21. La realidad es que, lejos de suponer un beneficio para el británico, es una desventaja, y lo ha explicado exponiendo la primera vez con una experiencia en la cama.

Perder su virginidad lo llevó a ser trasladado de urgencia al hospital, es lo que le contó a la doctora Rena Malik. Barr no entró en detalles sobre qué es lo que fue lo que le mandó realmente al hospital, simplemente reconoció que “no fue bueno, fui al hospital, así que no fue lo ideal”. Sí que detalló cómo han sido las dificultades que ha tenido cada vez que ha intentado las prácticas sexuales.

El hombre contó cómo lo intentó con una ex pareja, pero se dieron cuenta de que era imposible mantener relaciones. “Supuestamente era mi primera vez, pero en realidad no lo fue porque no era físicamente posible”, confesó Matt Barr.

Matt Barr ha tenido problemas incluso para hacer yoga

No fue hasta mucho después que terminé teniendo lo que considero sexo con penetración”, reconoció el británico ante las preguntas de la doctora californiana. La realidad es que la médica aseguró que la dilatación del miembro femenino, por promedio, quedaría muy alejado del diámetro del miembro de Matt, por lo que la dificultad es muy alta de poder mantener relaciones sexuales normales.

Además, en esta reciente entrevista, Matt Barr ha confesado algunas de las situaciones en las que se ha visto envuelto por el problema del tamaño de su miembro. Una vez lo echaron de una clase de yoga porque pensaron que se había excitado.