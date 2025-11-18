Vea y escuche la conferencia de prensa de Nicolás Córdova, que en la oportunidad estuvo acompañado del zaguero central Benjamín Kuscevic

"HAY QUE VOLVER A RETOMAR LA CONTINUIDAD DE RESULTADOS, ACOSTUMBRARSE A JUGAR PARA GANAR"

Nicolás Córdova, DT de La Roja, analizó lo realizado frente a Rusia y palpitó el Clásico del Pacífico ante Perú.

▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/dBVoj88hfM

— ESPN Chile (@ESPNChile) November 17, 2025