Vea y escuche la conferencia de prensa de Nicolás Córdova, que en la oportunidad estuvo acompañado del zaguero central Benjamín Kuscevic
"HAY QUE VOLVER A RETOMAR LA CONTINUIDAD DE RESULTADOS, ACOSTUMBRARSE A JUGAR PARA GANAR"
Nicolás Córdova, DT de La Roja, analizó lo realizado frente a Rusia y palpitó el Clásico del Pacífico ante Perú.
▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/dBVoj88hfM
— ESPN Chile (@ESPNChile) November 17, 2025
"PERÚ SIEMPRE HA SIDO UN RIVAL HISTÓRICAMENTE DIRECTO PARA NOSOTROS"
Benjamín Kuscevic, defensor de La Roja, y la importancia de enfrentar a la Bicolor, en una nueva edición del Clásico del Pacifico.
▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/6ug2Xvwb43
— ESPN Chile (@ESPNChile) November 17, 2025
/
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/José Pablo Verdugo