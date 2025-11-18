El Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá va tomando forma. Tras los partidos disputados este lunes, ya se conocen 34 de las 48 selecciones participantes. Quedan por decidirse 14 plazas que saldrán de los encuentros que se disputen en las próximas fechas y de las repescas pendientes. De esas 14, ocho se obtendrán de manera directa y seis a través de una serie de repescas con eliminatorias dificilísimas de por medio.

Selecciones ya clasificadas

Siete selecciones europeas, seis sudamericanas, ocho asiáticas, una de Oceanía y nueve africanas, además de las tres selecciones anfitrionas ya tienen garantizada su presencia en el próximo Mundial. Un total de 34 participantes confirmados. De entre todas ellas destacan tres debutantes: Jordania, Uzbekistán y Cabo Verde.

MARCA se cuela en la fiesta de Cabo Verde: «Queremos jugar contra España en el Mundial»

Plazas pendientes obtenidas de manera directa

De las 14 plazas que quedan por conocerse, ocho serán de manera directa. En Europa, este martes se decidirán otras cinco plazas. España, Suiza y Bélgica lo tienen hecho, salvo milagro de sus oponentes, mientras que Dinamarca y Escocia y Austria y Bosnia-Herzegovina se jugarán las otras dos en sendos duelos directos.

Georgia 0-4 España: resumen y goles I Clasificación al Mundial

En la Concacaf se conocerán tres plazas directas al Mundial. Surinam, Panamá, Jamaica, Curazao, Honduras, Haití y Costa Rica son las selecciones que parten con opción en la última jornada. De ahí, como decíamos, tres plazas directas al Mundial y dos para la repesca internacional.

Plazas pendientes vía repesca

Y si de las 14 plazas pendientes, ocho son de manera directa, otras seis serán a través de las emocionantes repescas. La de Europa ya conoce a diez de sus 16 integrantes, de los cuales saldrán 4 plazas directas: Eslovaquia, Ucrania, Irlanda, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Rumanía, Suecia e Irlanda del Norte (las tres últimas llegan vía Nations League) ya esperan rivales para esos enfrentamientos que se disputarán el 26 y el 31 de marzo en eliminatorias que se resolverán a partido único.

La nueva debacle de Italia le condena a una repesca infernal

La repesca internacional, de la que saldrán otras dos plazas, también conoce a varios de sus integrantes. Bolivia (Conmebol), RD Congo (África), Nueva Caledonia (Oceanía) Irak o Emiratos Árabes (Asia) y dos selecciones de la Concacaf -todavía por conocerse- serán los integrantes de la misma.

El Mundial inédito de 48 selecciones ya empieza a tener nombres y apellidos. Sorpresas en todos los continentes y la ilusión de selecciones modestas y sin experiencia mundialista que, durante unas semanas, podrán experimentar las sensaciones de disputar el torneo más importante del mundo del fútbol.

/José Päblo Verdugo