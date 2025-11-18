En entrevista concedida a la televisión peruana, Ricardo Gareca analizó el presente de la selección peruana y analizó su pasó por la selección del Rimac.
«Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo. No sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista. A nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien«, precisó Jean Ferrari mediante una publicación en ‘X’.
/José Pablo Verdugo