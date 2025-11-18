 

En entrevista concedida a la televisión peruana, Ricardo Gareca analizó el presente de la selección peruana y analizó su pasó por la selección del Rimac.

Jean Ferrari, actual director general de fútbol de la FPF, le respondió sin filtro a Ricardo Gareca luego de que el antiguo entrenador de la selección peruana criticara el trabajo que se viene haciendo actualmente con la Blanquirroja, con Manuel Barreto como estratega interino.

«Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo. No sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista. A nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien«, precisó Jean Ferrari mediante una publicación en ‘X’.

  • Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo

Artículos relacionadosMás del autor