En entrevista concedida a la televisión peruana, Ricardo Gareca analizó el presente de la selección peruana y analizó su pasó por la selección del Rimac.

Jean Ferrari, actual director general de fútbol de la FPF, le respondió sin filtro a Ricardo Gareca luego de que el antiguo entrenador de la selección peruana criticara el trabajo que se viene haciendo actualmente con la Blanquirroja, con Manuel Barreto como estratega interino.