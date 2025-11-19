La Selección Chilena, dirigida por Nicolás Córdova, concuyó su itinerario de amistosos en Rusia durante las nuevas fechas FIFA,imponiéndose 2-1 a Perú, lo que se agrega al sólido triunfo por 2-0 sobre Rusia, resultados que devolvieron la confianza al plantel después de la no clasificación al Mundial 2026

Más allá de lo estrictamente futbolístico, la travesía de Chile en Rusia dejó un episodio que demuestra cómo el deporte actual se despliega simultáneamente en dos planos: el campo de juego y el ecosistema digital. La creciente exposición de los jugadores, amplificada por las redes sociales, vuelve cada gesto, interacción o imagen en una pieza de contenido capaz de cruzar fronteras en segundos.

La Influencer Rusa que Puso sus Ojos en Gabriel Suazo

Masha Goryacheva subió a las redes sociales un video en el que aparece en el estadio de Sochi para el triunfo chileno, y donde además confesó su amor por los hombres latinos.

“Quiero un marido latino” y “me encanta ver a mis amados latinos de visita en Rusia”, fueron algunos de los carteles que mostró la influencer rusa en el estadio.

En este contexto, la protagonista inesperada de la jornada fue Masha Goryacheva, influencer rusa con más de 4 millones de seguidores en Instagram y 230 mil en TikTok, quien asistió al duelo entre Rusia y Chile. Durante el partido, Goryacheva quedó cautivada por Gabriel Suazo, lateral del Sevilla y una de las figuras más destacadas de La Roja.

La creadora de contenido compartió en TikTok un video del defensor chileno acompañado de la frase: “Mi crush”. Poco después, publicó otra grabación donde ella misma aparece en las gradas sosteniendo un cartel con el mensaje: “Quiero un marido latino”.

El efecto fue inmediato: las publicaciones se viralizaron, impulsadas por miles de interacciones y comentarios de hinchas chilenos, transformándose en uno de los temas más comentados del día. El episodio ilustra cómo, en la era digital, la identidad pública de un futbolista ya no se limita a su despliegue deportivo, sino que se expande a través de narrativas espontáneas que surgen desde audiencias globales.