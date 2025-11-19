Lawrence Vigouroux: El guardameta hoy recibió un gol de penal que no pudo atajar ya que apostó por su otro lado sin embargo no tuvo mayor incidencia en el juego apenas una atajada al costado donde cedió un tiro de esquina. El resto muy bien con los juegos con el pie. Dando pasos precisos a sus compañeros y una confianza tremenda.

Francisco Salina: Fue el cuarto mejor de la cancha o el jugador a destacar ya que tuvo personalidad y se proyectó bastante en el ataque por la derecha fue importante en el segundo tanto chileno con su cabezazo al primer poste. Es cierto que aún le falta para ser titular pero se le ve con más confianza y suelto. Uno de los grandes valores a destacar para el futuro. Mencionamos. especial para el lateral derecho .

Iván Román: El defensor realizaba un partido normal hasta que cometió un grosero error que le costó la expulsión primero controló de mala manera en su área y ante la presión rival no tuvo más remedio que agarrar a su rival cometiendo un burdo penal. Si bien el contacto fue leve el réferi compro la jugada y terminó echándolo. Sin duda fue el villano de esta jornada.

Benjamin Kuscevic: El defensor realizó un buen encuentro a ratos también sufrió con sus rivales pero todo dentro de lo normal. Un encuentro plano mucho más cumplidor que en otras. Se adaptó bien más tarde junto a Maripán.

Gabriel Suazo: El capitán chileno sigue siendo uno de los más regulares de la roja sin duda proyectándose en ataque y colaborando en la defensa. El lateral izquierdo no tuvo grandes proyecciones en este encuentro pero como mencionamos anteriormente fue de los más regular y por eso se lleva la medalla de plata.

Felipe Loyola: El volante estuvo ubicado como contención por el lado derecho junto a Marcelino. El mediocampista no realizaba un encuentro sensacional sino uno cumplidor. De hecho en la primera etapa pasó desapercibido y careció de profundidad. Ya luego pudo encontrarse con el segundo tanto de la jornada. Tras ubicarse bien y definir sin mayores inconvenientes abajo del arco. Fue el tercer mejor jugador de la cancha medalla de bronce.

Marcelino Núñez: El volante tuvo un encuentro discreto bajo a ratos intentó con los pelotazos profundos o cambios de frente que realmente fueron buenos pero que sus compañeros no supieron aprovechar de la mejor manera. Luego más tarde tuvo un par de pérdidas o balones comprometedores que dejaron mal parado al conjunto chileno. Discreto encuentro para Marce.

Lautaro Millán: El volante creativo hoy tuvo que ser el sacrificado ante la expulsión de Román ya que lo sacaron para ordenar la zaga defensiva. Sin embargo en todo ese tiempo que estuvo en cancha no tuvo mayor participación en el juego a ratos chocaba con Aravena u otro compañero, se nota que aún le falta más rodaje. En momentos manejaba los tiempos de la roja pero sin ser muy peligroso ya que repartió pases al costado o sin riesgo.

Darío Osorio: El extremo tuvo un comienzo pasivo es decir no tuvo mucho protagonismo en la primera etapa luego por el segundo tiempo fue ganando confianza con los balones detenidos especialmente con los tiros de esquina y ya más tarde cuando se posicionó en el medio de la cancha se retuvo más cómodo aportando pases o pelotazos, afortunadamente se encontró con el gol en este duelo en una jugada individual de contragolpe que definió de gran manera con tranquilidad y gran velocidad. Pero hay que decir que cuando estuvo por banda no fue tan valioso. Se ganó ser el mejor del encuentro por su conquista, medalla de oro para el atacante.

Lucas Cepeda: Fue el jugador más explosivo en el ataque sin ninguna duda en la primera etapa fue protagonista ya por el segundo tiempo fue perdiendo más protagonismo pero siempre se mostró como una opción para sus compañeros. Tuvo tres tiros al arco trascendentales si bien no hizo goles fue una pieza importante en el ataque.

Alexander Aravena: Mal rendimiento del extremo que hoy no tuvo mucha fluidez en el ataque salvo una gran oportunidad a gol donde se midió cara a cara con el meta Gállese y el atacante definió de pésima manera en busca de un globito que fue un dulce para el meta peruano. Luego de esa jugada no supo recuperarse y su participación en el juego fue escasa. Más adelante se fue reemplazado a la hora de juego.

Guillermo Maripán: El defensor entró bien muy mentalizado en la cancha ordenando y liderando la zaga defensiva, tuvo un gran juego quizás el mejor de la zaga.

Gonzalo Tapia: El atacante tuvo muy poco protagonismo en el juego y entró muy tranquilo con poca intensidad.

Vicente Pizarro: El volante tuvo un partido discreto, normal sin sobresalir pero cumplió bien su rol de repartir pases a los costados o con el lateral.

Ignacio Saavedra: Otro de los que entró muy tarde para dar una opinión certera. Prácticamente no tuvo incidencia en el juego.

Benjamín Brereton: A pesar de entrar sobre el final tuvo apenas una jugada clarísima de gol donde se midió cara a cara con el arquero y el delantero tomó mala decisión, ya que dejó como resultado que Gallese evitó el tanto con su pie. Cuando todos esperábamos que definiera como Osorio el atacante tuvo dudas y tomó una decisión tardía.

Matías Sepúlveda: El jugador entró también sobre el desenlace y se ganó una amarilla más haya de eso no hay mucho que destacar.

Nicolás Córdova: Lo suyo es digno de destacarl porque al igual como ocurrió en el partido con Rusia supo corregir errores, el equipo mejoró muchísimo en el segundo tiempo, se ordenó de tal manera que no se notó el hombre meneos que tenía en la cancha y pese a esa desventaja fue a buscar y consiguió el triunfo. Aparte que sigue dándole cabida a jugadores jóvenes que son los llamados a renovar la selección en un futuro próximo

