Este martes finalizaron los octavos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los ocho clasificados a cuartos: Portugal, Suiza, Marruecos, Brasil, Austria, Japón, Burkina Faso e Italia.

En el sector izquierdo del cuadro, los portugueses vapulearon a los mexicanos por 5 a 0 con tantos de Rafael Quintas, Martim Guedes, Miguel Figueiredo, Yoan Pereira y Anísio Cabral, el delantero de Benfica que se mantiene como el máximo goleador de lo que va de la Copa del Mundo.

Luego, los suizos le ganaron a Irlanda por 3 a 1 con goles de Adrien Llukes, Sandro Wyss y Mladen Mijajlovic (Vinnie Leonard descontó para los irlandeses).

Los brasileros, por su parte, vencieron por penales a Francia tras igualar 1 a 1 por las anotaciones de Pietro Tavares -B- y Remi Himbert -F-.

Por último, los marroquíes eliminaron a Mali por 3 a 2 con un doblete de Ismail El Aoud y otro gol de Ziyad Baha (Raymond Bomba y Seydou Dembele anotaron para los malienses).

En el lado opuesto, los italianos derrotaron a Uzbekistán en el mejor partido de octavos, que terminó 3 a 2. Los tantos del conjunto europeo fueron convertidos por Idrissa Dauda Amihere y Thomas Campaniello por duplicado; mientras que Amirkhon Muradov y Azizbek Erimbetov convirtieron para los uzbekos.

Más tarde, los burkineses dejaron en el camino a Uganda desde los doce pasos luego del 1 a 1 en los 90′ reglamentarios por los goles de Alassana Bagayogo -BF- y Arafat Nkoola -U-, mismo resultado con el que los japoneses vencieron a Corea del Norte tras los tantos de McGhee Jelani -J- y Ri Hyok-gwang -C-.

Por otro lado, los austríacos golearon a Inglaterra por 4 a 0 con dos goles de Johannes Moser y sendas anotaciones de Hasan Deshishku e Ifeanyi Ndukwe.

Resultados de los octavos de final

Burkina Faso 1 (5) – (3) 1 Uganda.

Italia 3 – 2 Uzbekistán.

Portugal 5 – 0 México.

Brasil 1 (4) – (3) 1 Francia.

Suiza 3 – 1 Irlanda.

Japón 1 (5) – (4) 1 Corea del Norte.

Austria 4 – 0 Inglaterra.

Marruecos 3 – 2 Mali.

Así quedaron definidos los cuartos de final

Portugal vs. Suiza.

Marruecos vs. Brasil.

Austria vs. Japón.

Italia vs. Burkina Faso.

/José Pablo Verdugo