El goleador argentino, que se fuera con problemas del club popular, tiene contrato hasta el año 2027, pero le comunicaron en el club brasileño que no está en los planes por su bajo rendimiento

Aunque el mercado de pases aún no se abre oficialmente, el fútbol chileno ya vive su propia antesala de negociaciones y movimientos estratégicos. Colo Colo y Universidad de Chile, protagonistas naturales del periodo de transferencias, anticipan una profunda reestructuración de sus planteles de cara a la próxima temporada. Y en ese tablero, un nombre comienza a transformarse en pieza clave: Juan Martín Lucero.

El delantero argentino, con contrato vigente en Fortaleza hasta finales de 2027, parece tener las horas contadas en el elenco brasileño. Según reportó RTI Esporte, su salida se concretará independiente del desenlace deportivo del club, rompiendo con la idea inicial de que su continuidad dependía de un eventual descenso. Este escenario abrió inmediatamente el apetito de albos y azules, que ya observan con especial atención la situación del goleador, cuyo regreso al país podría materializarse recién en 2026.

Interés cruzado y competencia internacional: Lucero vuelve al tablero

La disputa por Lucero no se limita al clásico chileno. En Argentina, Vélez Sarsfield también ha entrado en carrera. El club, que lo tuvo en sus filas durante 2020 y 2021, valora su pasado en el Fortín, donde disputó 65 partidos y marcó 18 goles, cifras que dejaron una buena impresión en la dirigencia y en su entorno deportivo. Pese a ello, según el citado medio brasileño, aún no existe una oferta formal desde ninguno de los equipos interesados, por lo que el delantero se mantiene en etapa de evaluación de alternativas.

La salida de Lucero de Fortaleza, explican desde Brasil, responde principalmente a un rendimiento irregular durante 2025 y a un desgaste acumulado tras dos años de alta exigencia competitiva. “Posee un desgaste natural tras dos años de juego intenso”, detalló el reporte de RTI Esporte, dando a entender que el ciclo del jugador en el club ha llegado a su punto de cierre.

Un mercado que se adelanta y una figura que puede mover piezas mayores

La simultaneidad del interés de Colo Colo y Universidad de Chile refleja más que una coincidencia: ambos clubes viven procesos de renovación profunda y buscan, con urgencia, fortalecer sus líneas ofensivas. La irrupción de Vélez agrega un componente internacional que eleva el valor estratégico del jugador y tensiona aún más un mercado que ni siquiera ha comenzado oficialmente.

El caso Lucero promete convertirse en uno de los movimientos más relevantes del periodo, tanto por su impacto deportivo como por el simbolismo de un futbolista capaz de alterar las prioridades de los tres clubes involucrados. Su decisión final podría servir, incluso, como termómetro de las ambiciones y capacidad de negociación de cada institución en un escenario competitivo que se activa antes de tiempo.

/José Pablo Verdugo