Hinchas uruguayos hacen fila para empapelar a garabatos a Bielsa: se anticipa que la AUF podría caducar hoy su contrarto (Video)

Tras la victoria ante Brasil en la Copa América del año pasado jugó 18 partidos, el primero de esta racha comenzó en la derrota 1-0 ante Colombia en las semifinales del torneo de Conmebol.

De esos 18 partidos ganó cinco, empató ocho y perdió cinco. El registro que más alarma para un equipo de Bielsa es que en 10 de esos encuentros no convirtió goles. Recibió 16 goles y anotó 14.

Ahora la AUF entró en una etapa de evaluaciones a ocho meses del Mundial, en un período en el que puede tomar decisiones drásticas con Bielsa porque por delante le esperan cuatro meses antes de la próxima fecha FIFA, en marzo. Luego la selección se volverá a encontrar en mayo para realizar la preparación para el Mundial en el Complejo de la AUF.

FUERTES INSULTOS EN REDES SOCIALES

«No jugamos a nada, Bielsa», gritó un hincha —según se puede ver y oír en el siguiente video— mientras el plantel de jugadores, cuerpo técnico y staff de la selección abandonaba el campo de juego y se dirigía a los vestuarios.

El desazón de los hinchas de la Celeste fue grande por la paliza histórica que sufrió Uruguay en la cancha y los gritos fueron aumentando su vehemencia, sobre todo cuando entre los jugadores pasó caminando el entrenador rosarino.

«Bielsa, la concha de tu madre, no jugamos a nada», gritó la persona que, en base a su voz, estaba ntoriamente exaltada. Segundos después soltó otro: «Bielsa hijo de puta». Y cerró con otro: «Esto es Uruguay, papá».