La famosa modelo Emily Ratajkowski de 34 años, recurrió a Instagram para presumir sus curvas mientras tomaba el sol completamente desnuda. En la foto, se recostó en una tumbona y cubrió su pecho con los brazos. Los fans pudieron ver su famosa figura sentada con las piernas flexionadas.

La modelo posó sin maquillaje en la foto y mostró su belleza natural con el cabello castaño suelto. Completó su look con un delicado anillo y una gorra de béisbol roja.

Courtesy of Emily Ratajkowski/Instagram

En otra parte de la publicación en redes sociales, Ratajkowski dio a sus fans un primer plano de su estilo para nadar mientras llevaba puesto un traje de baño negro de una sola pieza con un escote pronunciado que llegaba hasta el ombligo.

Emily Ratajkowski muestra sus provocativas curvas en un traje de baño de una pieza con tanga y pronunciado escote

La modelo glamorizó su look con un maquillaje completo, que incluía delineado de ojos alado, mejillas bronceadas y labios rosados perfilados. Añadió un toque de brillo a su conjunto con aros dorados.

Ratajkowski también posó con su hijo de 3 años, Sylvester, a quien comparte con su exesposo Sebastian Bear-McClard, mientras lucía un divertido bikini.

El conjunto consistía en un top balconette blanco adornado con cerezas y tirantes finos. Combinó el diseño con una braguita amarillo neón, una camisa roja extragrande abotonada y un pañuelo marrón anudado en el cabello. La actriz de Perdida completó su look con sandalias blancas con tiras negras y unas gafas de sol de gran tamaño.