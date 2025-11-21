La Teletón 2025 ya tiene definida su estructura televisiva, con una programación que incluirá seis bloques y una parrilla artística marcada por música, humor y espectáculos familiares. El evento solidario se llevará a cabo los días viernes 28 y sábado 29 de noviembre, retomando su tradicional formato de transmisión continua.

Según explicó Juan Pablo González, director general del programa, “la elección y elaboración del show de esta Teletón busca satisfacer los gustos tanto de la gente adulta como de los más jóvenes”, destacando la variedad de géneros y estilos contemplados.

Apertura y shows en el teatro Teletón

El inicio de la jornada estará a cargo de los últimos cuatro embajadores de la Teletón, quienes protagonizarán una presentación artística junto a Denisse Malebrán, Polimá WestCoast y Alanys Lagos, entre otros invitados.

En el Teatro Teletón, la programación musical incluirá a figuras consagradas como Yuri, Emmanuel, Mijares y Lucero, quienes presentarán su espectáculo conjunto “Entre amigos”. A ellos se sumará Cristián Castro.

La cumbia estará representada por Los Históricos del Sound, mientras que el género urbano contará con la participación de Katteyes, Princesa Alba, Lucky Brown, Darkiel y Pablito Pesadilla, entre otros artistas.

Uno de los momentos destacados será un “crossover generacional”, donde exponentes de la Nueva Ola compartirán escenario con músicos actuales, combinando estilos y épocas.

Espacio infantil y regreso del humor clásico

El bloque dedicado a los niños tendrá presentaciones del Payaso Plim Plim y de Lara Campos, actriz y creadora de contenido infantil mexicana, reconocida por su influencia digital entre el público más joven.

En cuanto al humor, la Teletón marcará dos regresos importantes:

“El Muro” , con diversos comediantes y la conducción de Kike Morandé .

Un sketch de “La oficina”, clásico segmento del Jappening con Ja, interpretado por reconocidos rostros de la televisión chilena.

Cierre en el Estadio Nacional

Luego de tres años, la Teletón volverá a realizar su show de clausura en el Estadio Nacional, donde Myriam Hernández será la encargada de la obertura.

El cierre contará con artistas internacionales como Paulina Rubio, Ana Torroja y Pablo Alborán. En el ámbito nacional, se presentarán Nico Ruiz, Emilia Dides, Bray On, Francisca Valenzuela, Grupo Alegría, Gino Mella, Noche de Brujas, Zúmbale Primo y María José Quintanilla, quienes animarán al público con distintos estilos musicales.

El humor final estará a cargo de Stefan Kramer, encargado de cerrar la noche con su repertorio de imitaciones y rutinas.

/psg