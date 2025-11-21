La jornada con la que se inició la Fecha 28 trajo aparejada resultados importantísimos en la lucha por evitar el descenso y dejó resultados que a la postre pueden ser determinantes.

EN LIMACHE

Era el partido más importante de la jornada de viernes, porque se trataba de un enfrentamiento entre dos rivales directos.

Unión Española necesitaba ganar para salir de la zona de descenso y por momento pareció que podín conseguirlo. Porque jugaba mejor que el local, controlaba el partido y aunque había tenido tan solo una oportunidad clara para abrir la cuenta en un remate de Franco Ratotti que el arquero Bórquez sacó al córner, parecía que en cualquier momento podía caer el gol.

Sin embargo, en el minuto 71´Bainneider Tamayo cometió una falta imprudente e innecesaria y fue expulsado. eso cambió el partido, porque con un jugador más Deportes Limache adelantó las líneas, comenzó a crear peligro con la habilidad del venezolano Guerra y en el minuto 80´Facundo Pons anotó el gol que puede ser el de la salvación para los cerveceros – tomatinos y de la condena para los hispanos

⚽📹🍅 ¡Un partido inolvidable para Los Cerveceros! Te dejamos el compacto con los mejores momentos del triunfo por la cuenta mínima de Deportes Limache ante Unión Española, por el #MatchdayViernes de la #LigaDePrimera 2025. Disfruta de lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/5K8UXAAfqd — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 22, 2025

EN IQUIQUE

El partodo jugado en el Tierra de Campeones encontró a un Deportes Iquique que recién en las últimas fechas pareciera haber encontrado el rumbo y puede ser muy tarde .

En el primer tiempo Los Dragones Celestes entraron decididos a pasarles por encima a Cobresal y tuvieron varias ocasiones para abrir la cuenta. Sin embargo, en ldescuentos y en una de las pocas llegadas de los «mineros» una jugada entre César Yanis y Diego Coelho le peritieron a César Munder quedar solo frente al arco y abrir la cuenta.

Derrota parcial que significaba el descenso inmediato de los locales. Sin embargo, un Dragón nunca se rinde y apareció por partida doble un jugador que merecidamente se ha gando un lugar entre los ídolos de la hinchada nortina: Álvaro «El Chanchito»Ramos, que empató el partido con un cabezazo al ángulo (47′) y luego a los 56´aprovechó un rebote para darle la victoria definitiva a Deportes Iquique.

📹⚽🐉 Los Dragones Celestes siguen con vida Te dejamos el compacto con los mejores momentos del triunfo 2-1 de Deportes Iquique ante Cobresal, por la fecha 28 de la #LigaDePrimera 2025. #MatchdayViernes Disfruta de lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax… pic.twitter.com/lSrOZTepbU — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 22, 2025

EN LA FLORIDA

Everton, que si bien por puntaje pareciera ser el que menos peligra, en la práctica es el que está jugando más mal de todos los equipos comprometidos.

Visitó a Audax Italiano y pese a que mantuvo por largos minutos el marcador en blanco, bastó que los locales aceleraran un poquito para quedarse con el partido.

Al minuto 87 del partido llegó la apertura de la cuenta. Con un disparo desde fuera del área, Luis Riveros mandó la pelota al fondo del arco y en los 96,Esteban Matus estableció el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Audax Italiano aprovecha la derrota de Cobresal (que puede quedar fuera de todo si Colo Colo confirma su repuntada), suma 46 puntos y se ubica en la posición número 5 con grandes posibilidades de asegurar un lugar en la Copa Sudamericana

📹😱🇮🇹 ¡Triunfo para poner un pie en Copa Sudamericana! Te dejamos los mejores momentos del triunfo 2-0 de Audax Italiano ante Everton en La Florida, por el #MatchdayViernes de la #LigaDePrimera 2025. Disfruta de lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻… pic.twitter.com/FnOnwk1oPi — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 22, 2025

TABLA DE POSICIONES

Deportes La Serena es hasta ahora el último de los comprometidos, pero le basta un punto en los tres partidos que le restan para salvarse. Everton por ahora todavía está medianamente tranquilo, pero en la próxima fecha recibe a Deportes Iquique en un partido clave para ambos, ya que los Dragones Celestes si bien alcanzaron a Unión Española, ambos equipos pareciera que son los que están con la guillotina al cuello.

El gran ganador de la fecha fue Deportes Limache que se alejó a cuatro puntos de la zona del descenso e incluso piensa en Copa Libertadores, ya que de no descender y ganarle la final de la Copa Chile a Huachipato será el Chile 4 en el torneo continental

/José Pablo Verdugo