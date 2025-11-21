Sobre el estado del equipo, Meneghini declaró que “estamos muy bien. Estuvimos la semana pasada sin partido, así que nos permitió recuperar a ciertos jugadores, entrenar con más tiempo, con más tranquilidad”.

El estratega destacó que han podido trabajar con calma, algo que no siempre es posible más cuando está en la palestra la importancia del encuentro. “Nos quedan dos sesiones de entrenamiento que son importantes porque tienen que ver con el plan estratégico del partido, definir la convocatoria, el 11 titular”.

Análisis del rival y la clave del dominio

Al analizar a Universidad de Chile, Meneghini identificó sus principales virtudes, enfocando la estrategia en contrarrestar su posesión y, a la vez, imponer el juego propio. “Manejan distintas variantes de estructuras según la alineación que utilicen, pueden jugar de una manera o de otra a nivel más de detalle en ataque, y bueno, son un equipo fuerte en defensa también son un equipo agresivo».

Para vencer a los azules, la posesión de O’Higgins será fundamental, recalcó. «Creo que va a ser muy importante que podamos tener la pelota, que no solamente nos focalicemos en cómo neutralizar lo que ellos hacen, sino también ser capaces de nosotros dominar el partido por momento, mover la pelota, tenemos capacidad, tenemos calidad técnica. Entonces, creo que ahí está el foco, de que nosotros seamos capaces de mandar en la cancha por momentos cuando tengamos la pelota, hacerlos correr, encontrar espacios y cuando no los tengamos, ser un equipo compacto y agresivo para apretar y no permitir que ellos generen muchas ocasiones de gol». Respecto a la definición del juego, Meneghini enfatizó que el objetivo no es solo el contraataque.

Bajas y la decisión de la formación

Al ser consultado sobre quién ocupará la vacante en defensa por la suspensión y lesión de Alan Robledo, el entrenador mantuvo el misterio: «Sí, está definido y no se lo voy a decir», sostuvo, ya que el puesto es probable que sea utilizado por Nicolás Garrido. Con él, afirmará la defensa sumando hombres con Moisés González, Juan Ignacio Díaz, Luis Pavez y el portero Omar Carabalí. Además, tampoco estará Felipe Ogaz, que como dijo Meneghini, tiene complicaciones físicas, situación similar a Rodrigo Godoy que estará fuera de la convocatoria.

La importancia de la hinchada y la lucha internacional

El partido del domingo en El Teniente es crucial para las aspiraciones internacionales, especialmente para alcanzar el cupo Chile 2 a la Copa Libertadores.

Sobre este objetivo, el técnico fue claro al indicar que «es un partido contra un rival directo, peleamos por el mismo objetivo. No dependemos 100% de nosotros para el Chile 2, pero sí dependemos 100% de nosotros para el Chile 3. Entonces, es un es un desafío. El partido va a ser difícil y estamos en esa recta final donde ya sí importa la tabla».

Finalmente, Meneghini solicitó el apoyo de la hinchada rancagüina, destacando la necesidad de hacer sentir la localía en este momento decisivo.

