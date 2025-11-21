Con sarcasmo y humor los cibernautas reaccionaron ante la actuación de la representante chilena Inna Moll y la presencia de quien fuera su antecesora en el concurso, Emilia Dides.
He aquí algunos posteos:
Le queda un poquito chico el vestido a la Emilia Dides #MissUniverse #InnaMoll pic.twitter.com/oyPgrpSR83
— 🦋 Ivonne ❤️ (@Yvonecita) November 21, 2025
Lo mas terrible de la transmisión de canal 13 es ver a Emilia Dides torturandose con un vestido con corset apretada con mas de 7 meses de embarazo y mal sentada justamente por el mismo motivo QUE TERRIBLE!!
— Marce (@mparadav) November 21, 2025
La Guagua de la Emilia Dides debajo de ese vestido: #MissUniverse #MissUniverso2025 #Chile @canal13 pic.twitter.com/fq3jrb5cSM
— ᴴⁱʲᵃ ᵈᵉˡ ᶜʰⁱˢᵐᵉ 🧚🏼♀️ (@lahijadelchisme) November 21, 2025
Un saludo a las feministas que a esta hora ven Miss Universo. 👇#InnaMoll
Emilia Dides#MissUniverse #canal13 pic.twitter.com/mm3Uc96zUI
— Cacho Escalona (@Cachoescalona1) November 21, 2025
