Con sarcasmo y humor los cibernautas reaccionaron ante la actuación de la representante chilena Inna Moll y la presencia de quien fuera su antecesora en el concurso, Emilia Dides.

He aquí algunos posteos:

Le queda un poquito chico el vestido a la Emilia Dides #MissUniverse #InnaMoll pic.twitter.com/oyPgrpSR83 — 🦋 Ivonne ❤️ (@Yvonecita) November 21, 2025

Lo mas terrible de la transmisión de canal 13 es ver a Emilia Dides torturandose con un vestido con corset apretada con mas de 7 meses de embarazo y mal sentada justamente por el mismo motivo QUE TERRIBLE!! — Marce (@mparadav) November 21, 2025

Un saludo a las feministas que a esta hora ven Miss Universo. 👇#InnaMoll

Emilia Dides#MissUniverse #canal13 pic.twitter.com/mm3Uc96zUI — Cacho Escalona (@Cachoescalona1) November 21, 2025

/gap