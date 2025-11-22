Deportes Limache consiguió una victoria por la mínima ante Unión Española en el Estadio «Lucio Fariña» de Quillota, resultado que les permite alejarse del descenso directo a falta de dos fechas para el término del torneo.

En un partido donde ambos elencos trataron de no arriesgar demasiado, el cuadro tomatero supo quedarse con la victoria a falta de diez minutos gracias a un solitario gol de Facundo Pons, aprovechando el hombre de más.

Para la segunda mitad todo se mantuvo igual con pocos avances y sin mayores peligros en las porterías de Matías Borquez y Martín Parra.

En los 73 minutos se daría la incidencia del partido en Unión, cuando Bianneider Tamayo llegó muy tarde a disputar un balón con César Pinares y fue expulsado sin dudas por el juez.

Tras la roja, Luis Guerra se armó una gran jugada personal que terminó con una notable intervención del portero del elenco de Independencia, Martín Parra que le negó el gol a los locales.

Ya cuando quedaban 10 minutos, los locales anotarían la única cifra del compromiso mediante Facundo Pons que se anticipó a la defensa y en el área con un cabezazo puso el 1-0 y desató el festejo de los hinchas tomateros, entendiendo que la victoria ante un rival directo podía alejarlos del descenso.

Con esta victoria los limachinos quedaron decimocuarto con 25 unidades y en la próxima fecha visitarán a Unión La Calera el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas.

Por su parte, los hispanos son penúltimos con 21 puntos y se jugarán la permanencia en simúltaneo ante O’Higgins como local.

Por Ignacio Soto Bascuñán