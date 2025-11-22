La emoción afloró con la atajada de Nahuel Losada en la tanda de penales. Lanús se acababa de consagrar campeón de la Copa Sudamericana 2025, luego de derrotar en penales por 5-4 a Atletico Mineiro en el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay, conquistando así su tercer título internacional y segundo jugando este torneo. Tras un 0-0 en los 90 minutos y tiempo de alargue, el granate se impuso desde los doce pasos.

El partido fue tenso, cerrado, con pocas emociones. Atlético Mineiro, que perdió su segunda final internacional consecutiva, fue quizás el que mas buscó la posibilidad de convertir mediante Hulk o Bernard.

Lanús por su parte fue inteligente. El equipo de Mauricio Pellegrino aguantó cada vez que el cuadro brasileño inquietaba y siempre mantuvo un orden defensivo, con su pilar Carlos Izquierdoz que fue un baluarte en ese bloque.

El tiempo extra. no fue más de lo mismo, Mineiro tuvo un par de chances y el granate intentó de contragolpe, pero a esas alturas las piernas ya no daban.

Los penales tuvieron momentos de tensión máxima. Lanús empezó pateando, pero Walter Bou, que ingresó en el tiempo extra, falló un penal muy mal pateado. Y ahí fue cuando apareció la figura de Losada, que contuvo lo remates de Hulk y a Biel Teixeira, dejando la serie 3-2 en ese momento y dándole la responsabilidad a Lautaro Acosta para definir la serie.

Sin embargo, el ídolo falló pateó horrible y se le fue elevado dejando la serie igualada. Pero en el mata mata fue donde Losada se consagró y volvería a atajar un lanzamiento, esta vez a Vitor Hugo, consagrando a su equipo como campeón.

Ya sobre el final las lágrimas brotaban en todos los jugadores granates que se abrazaban junto a Losada, el gran héroe de la jornada y que le dio la segunda Copa Sudamericana al cuadro de Lanús.

El premio, además, fue doble: Lanús se clasificó a la Copa Libertadores 2026 y jugará la Recopa Sudamericana ante el campeón de la Libertadores (Flamengo o Palmeiras).

Por Ignacio Soto Bascuñán