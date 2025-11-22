La Liga de Primera 2025 está llegando a su final y por ello es que, a falta de varios días, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) entregó la programación de la fecha 28

Para la antepenúltima jornada, desde Quilín informaron que la fecha comenzará el viernes 21 de noviembre con la primera pelea por no bajar a la Primera B. Con tres partidos en paralelo arrancará el fútbol chileno en Primera División.

Deportes Iquique ante Cobresal en el Tierra de Campeones, Audax frente a Everton en La Florida y la ‘final por el descenso’ entre Deportes Limache y la Unión Española en Quillota, protagonizarán el inicio de la fecha, desde las 20:00 horas.

Fecha que continuará el sábado 22 con dos partidos muy atractivos: se juega el ‘Clásico de la Cuarta Región’ entre Coquimbo Unido y Deportes La Serena desde las 18:00 horas, y más tarde, la UC recibe en el Claro Arena a Palestino.

El domingo 23 habrá dos encuentros más, donde los grandes del país serán protagonistas: la Universidad de Chile visita a O’Higgins desde las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, mientras que más tarde, Colo Colo recibe en el Monumental a Unión La Calera.

Finalmente, la fecha 28 terminará el lunes 24 de noviembre con el choque entre Ñublense y Huachipato en Chillán.

Fecha 28 del Campeonato Nacional, en vivo, en directo, online, y TV

Viernes 21 de noviembre

20:00 hrs | Deportes Iquique vs. Cobresal | Tierra de Campeones

| 20:00 hrs | Deportes Limache vs. Unión Española | Lucio Fariña

| 20:00 hrs | Audax Italiano vs. Everton | Bicentenario La Florida

Sábado 22 de noviembre

18:00 hrs | Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena | Francisco Sánchez Rumoroso

| 20:30 hrs | Universidad Católica vs. Palestino | Claro Arena

Domingo 23 de noviembre

18:00 hrs | O’Higgins vs. Universidad de Chile | Codelco El Teniente

| 20:30 hrs | Colo Colo vs. Unión La Calera | Monumental

Lunes 24 de noviembre

20:00 hrs | Ñublense vs. Huachipato | Bicentenario Nelson Oyarzún

/José Pablo Verdugo