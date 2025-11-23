En otro resultado importante de la jornada sabatina, Universidad Católica derrotó 2-1 a Palestino ydio un paso importante para ser el Chile 2 en Copa Libertadores de América

El domingo 23 habrá dos encuentros más, donde los grandes del país serán protagonistas: la Universidad de Chile visita a O’Higgins desde las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, mientras que más tarde, Colo Colo recibe en el Monumental a Unión La Calera.

Finalmente, la fecha 28 terminará el lunes 24 de noviembre con el choque entre Ñublense y Huachipato en Chillán.

Fecha 28 del Campeonato Nacional, en vivo, en directo, online, y TV

Viernes 21 de noviembre

20:00 hrs | Deportes Iquique 2.-1 Cobresal | Tierra de Campeones

Goles: 0-1, 45+3′ César Munder (CBS); 1-1, 48′ Álvaro Ramos (DIQ); 2-1, 56′ Álvaro Ramos (DIQ)

20:00 hrs | Deportes Limache 1-0 Unión Española | Lucio Fariña

Gol:1-0, 80′ Facundo Pons (LIM) Incidencia: Bianneider Tamayo (UE) fue expulsado a los 81′

20:00 hrs | Audax Italiano 2-0 Everton | Bicentenario La Florida

Goles: 1-0, 87′ Luis Riveros (AI); 2-0, 90+7′ Esteban Matus (AI)

Sábado 22 de noviembre

18:00 hrs | Coquimbo Unido 2-1 Deportes La Serena | Francisco Sánchez Rumoroso

Goles: 0-1, 74′ Ándres Zanini (LS); 1-1, 78′ Cecilio Waterman, de penal (COQ); 2-1, 90+1′ Francisco Salinas (COQ)

20:30 hrs | Universidad Católica 2-1 Palestino | Claro Arena

Goles: 1-0, 32′ Fernando Zampedri, de penal (UC); 1-1, 56′ Junior Marabel (PAL); 2-1, 59′ Eduard Bello (UC)

Domingo 23 de noviembre

18:00 hrs | O’Higgins vs. Universidad de Chile | Codelco El Teniente

| 20:30 hrs | Colo Colo vs. Unión La Calera | Monumental

Lunes 24 de noviembre

20:00 hrs | Ñublense vs. Huachipato | Bicentenario Nelson Oyarzún

/José Pablo Verdugo