La Región Metropolitana tendrá un alivio de las altas temperaturas durante esta semana, con máximas bajo los 30°C, lo que devolverá un ambiente primaveral a Santiago, según adelantaron expertos meteorológicos.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, indicó que las condiciones cálidas de los últimos días comenzarán a moderarse. “Esa tendencia a estar caluroso, por la cercanía del verano climatológico que comienza el 1 de diciembre, se atenúa esta semana”, explicó. Según el especialista, factores presentes en los alrededores de la zona central favorecerán un mayor desarrollo nuboso, reduciendo así la persistencia del calor.

Leyton precisó además que este lunes sería el día más cálido de la semana, con influencia desde la Región Metropolitana hasta el centro sur del país.

Pronóstico de temperaturas para la semana en Santiago

Lunes: mínima 11°C , máxima 29°C

Martes: mínima 11°C , máxima 27°C

Miércoles: mínima 10°C , máxima 27°C

Jueves: mínima 12°C , máxima 26°C

Viernes: mínima 12°C, máxima 26°C

Posibles lluvias a mitad de semana

El meteorólogo adelantó un fenómeno poco común para esta época: la probabilidad de lluvias en la precordillera y, de forma muy marginal, en sectores altos de Santiago. Leyton detalló que las temperaturas seguirán disminuyendo en los próximos días y que el miércoles por la tarde se presentaría una “novedad”.

“Sobre la precordillera de Santiago podría registrarse algo de precipitación, y parte de ese sistema podría desplazarse hacia el interior”, explicó. Agregó que en altura habrá nubosidad abundante que aumentará la probabilidad de precipitaciones en la cordillera, con menor probabilidad en la precordillera.

Sobre Santiago, dijo que existe la posibilidad de que “caigan algunas gotitas débiles en las comunas del sector oriente”, aunque aclaró que se trata de una situación marginal para la Región Metropolitana y que debe seguir siendo monitoreada.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/psg