La reconocida tarotista Latife Soto entregó un nuevo conjunto de predicciones en medio de la recta final de la carrera presidencial que enfrentan Jeannette Jara y José Antonio Kast. Durante su programa virtual junto al periodista José Antonio Neme, la guía espiritual anticipó días especialmente complicados para la exministra.

Según Soto, esta sería “una semana de traiciones”, asegurando que un hombre provocaría importantes dificultades a una mujer de alta notoriedad pública.

“Vienen muchas traiciones. Un hombre va a traicionar a una mujer muy conocida. Antes había buena onda, pero ahora se van a repetir las traiciones», afirmó sin identificar inicialmente a la figura política.

Más tarde, la tarotista decidió consultar directamente si se trataba de Jeannette Jara, y tras revisar sus cartas declaró: “Es un hombre que está muy molesto con ella y la va a traicionar. Sí, es ella.”

Soto insistió en que este no sería un episodio aislado y que “van a seguir las traiciones para ella”.

La tarotista profundizó asegurando que “vienen traiciones súper feas” y que para la candidata “se le vienen cosas horribles”, aunque evitó entregar detalles concretos.

En un comentario adicional, Soto señaló que al interior del propio partido de Jara existirían sectores que nunca la habrían apoyado como candidata, sugiriendo tensiones internas: “Hay mucha gente de su partido que nunca la quiso de candidata. Ella es súper simpática y todo, pero ojo, tiene un carácter fuerte.”

Finalmente, la vidente adelantó que, antes del 14 de diciembre, fecha clave del proceso electoral, saldrían a la luz “negocios” vinculados a algunos de los candidatos.

“Se van a empezar a saber cositas raras, pero la política es así”, concluyó.

