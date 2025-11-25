El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó a la dictadura de Nicolás Maduro de funcionar como el principal “nexo” en Sudamérica para grupos islamistas como Hezbollah, Hamas y los rebeldes hutíes de Yemen.

Durante una presentación ante el Congreso de Paraguay, en Asunción, Saar advirtió que estas alianzas han convertido a Venezuela en un punto estratégico para la expansión de redes de narcotráfico y terrorismo con proyección global, en un escenario marcado por la creciente presencia de actores del Medio Oriente y el aumento de rutas y operaciones coordinadas desde América del Sur.

El diplomático afirmó que “en Sudamérica, los criminales están construyendo alianzas de narcoterrorismo con el Medio Oriente. El nexo de esta red es Venezuela”.

Asimismo, aseguró que la administración de Nicolás Maduro “ha desestabilizado la región al generar una crisis de refugiados y al servir como base para las operaciones terroristas de Hezbollah”.

Según Saar, el propio Maduro ha manifestado que Venezuela forma parte del “eje de la resistencia”, expresión que hace referencia a la alianza entre su régimen y movimientos considerados organizaciones terroristas por países occidentales.

En su discurso, Saar también señaló la existencia de tres “Estados terroristas” en Medio Oriente: Líbano, Gaza y Yemen. Explicó que no se trata sólo de grupos insurgentes, sino de organizaciones insertadas dentro de estructuras estatales con capacidad de cooperación transnacional, un fenómeno que —aseguró— se extiende hacia África y América Latina. Añadió que “hoy los Estados terroristas no se enfocan solamente en las áreas que controlan, sino que amenazan a la región y al mundo”, destacando un patrón de colaboración con redes delictivas en nuevos territorios.

La llegada de Saar a Paraguay formó parte de su primera gira regional, durante la cual firmó acuerdos de cooperación en seguridad con el gobierno del presidente Santiago Peña, orientados a fortalecer la asistencia técnica y operativa a las fuerzas policiales y militares paraguayas.

El ministro israelí expresó su reconocimiento al traslado de la embajada paraguaya desde Tel Aviv hacia Jerusalén, una política que han adoptado otros aliados de los Estados Unidos. Agradeció personalmente al presidente Peña y al canciller Rubén Ramírez Lezcano.

Durante su visita, Saar también se refirió al reciente asesinato de Haytham Ali Tabatabai, un alto comandante militar de Hezbollah, abatido por Israel en un bombardeo en Beirut.

Afirmó que “el mundo es un lugar mejor hoy sin Ali Tabatabai”, señalando que el comandante lideró ataques terroristas contra Israel y tenía sangre estadounidense en sus manos.

En cuanto a la operación, que dejó cinco muertos y veintiocho heridos, Saar negó que Israel haya violado la soberanía libanesa, argumentando que los ataques buscan debilitar la infraestructura militar de Hezbollah, una organización a la que Israel acusa de recibir armamento y financiamiento iraní.

Saar, quien también viajará a Argentina, sostuvo reuniones con empresarios y funcionarios locales para reforzar los vínculos comerciales y de seguridad.

Ante los legisladores paraguayos, reiteró que Israel mantendrá su política de ataques preventivos contra grupos armados respaldados por potencias extranjeras. En sus palabras, “mientras Hezbollah no sea desarmado, Líbano seguirá de facto bajo ocupación iraní”, subrayando la influencia directa de Teherán sobre dicha organización chiita.

Israel mantiene canales de cooperación abiertos con el Servicio de Inteligencia de Paraguay.

Las advertencias de Saar surgen en un momento en el que varios gobiernos sudamericanos han intensificado el monitoreo de actividades irregulares vinculadas a actores de Oriente Medio.

El canciller israelí concluye su gira sudamericana con el objetivo de ampliar la coordinación política y de seguridad, en línea con la estrategia de Jerusalén de impedir el surgimiento de “corredores de terror” que conecten a grupos armados con mafias criminales a través del Atlántico y las zonas fronterizas de Sudamérica.

