Con la canción “Stronger” de Kelly Clarkson y una sonrisa en el rostro, así reapareció Evelyn Matthei en un video publicado en sus redes sociales, tras la derrota que sufrió en la primera vuelta presidencial el pasado 16 de noviembre.

La última aparición pública de la exalcaldesa había sido aquella tarde en la sede del Partido Republicano, ubicada en calle Presidente Errázuriz, Las Condes, donde subió al escenario para confirmar su respaldo a José Antonio Kast de cara al balotaje, en el que el republicano se medirá con la abanderada oficialista, Jeannette Jara, el próximo 14 de diciembre.

Minutos después de esa declaración, mientras se retiraba del lugar, fue abordada por los medios de comunicación y tuvo una inesperada reacción: al subir a su automóvil levantó el dedo del medio de la mano derecha, gesto que se interpretó como una respuesta a quienes le consultaban por su ánimo tras haber quedado quinta, detrás de Jara, Kast, Franco Parisi (PDG) y Johannes Kaiser (PNL).

A nueve días de ese episodio, la otrora candidata de la derecha tradicional compartió un nuevo registro, en el que destaca que “se acabó la campaña y la vida sigue”. “He recibido una avalancha de cariño, no puedo creerlo; muchos, muchos WhatsApp, flores, he recibido libros, he recibido chocolate, he recibido de todo. Voy a ir contestando todo lo que me han enviado, pero me voy a demorar, porque de verdad es mucho. Así que he querido hacer este video para agradecerles a todos; los quiero mucho, pero la vida sigue, tengo muchos planes y se los voy a contar”, dijo Matthei.

Sin embargo, la exjefa comunal no despejó la gran incógnita: si tendrá o no un rol en la campaña de segunda vuelta de Kast, o si, por el contrario, se alejará de la primera línea política y solo participarán sus equipos en la cruzada del republicano, como ya está ocurriendo.

Junto al video, Matthei agregó además un texto en el que señala: “La vida sigue, y yo también. Hoy quiero agradecerles todas sus muestras de cariño, sus mensajes y los regalitos que me han enviado. De verdad, se pasaron”.

Finalmente, cerró diciendo: “Estoy ya de regreso por acá, con ganas de contarles todo lo que se viene, de compartir con ustedes y de seguir cuidando esta comunidad tan linda que hemos formado. Ya les iré contando más novedades. Por ahora, les dejo un abrazo gigante e infinitas gracias por todo, y tranquilos, que queda Evelyn para rato”.

/psg