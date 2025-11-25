En las últimas 24 horas, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha desplegado una intensa agenda de encuentros y respaldos con el objetivo de ampliar su base hacia el centro político de cara al balotaje frente a la oficialista Jeannette Jara (PC).

La mañana del lunes, Kast sostuvo una reunión con dirigentes del Partido Demócratas, instancia a la que asistieron el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; la timonel de Demócratas, Ximena Rincón; el vicepresidente de la colectividad, Jorge Tarud; además de otras autoridades del sector de centro. El encuentro fue interpretado como un gesto clave para atraer apoyos más allá del electorado tradicional de Kast.

Durante la tarde, el candidato republicano se reunió con Cecilia Morel y sus hijos, ocasión en la que la familia Piñera Morel manifestó públicamente su respaldo a Kast para la segunda vuelta presidencial.

A esto se sumó una reunión reservada revelada por La Segunda: ayer por la mañana, Kast fue recibido en el domicilio del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en un encuentro que se extendió por cerca de una hora y que estuvo centrado en la contingencia nacional. En la cita también participó Magdalena Frei, mientras que la ex primera dama Martita Larraechea saludó cordialmente al candidato.

Tras la reunión, Kast declaró: «Ayer fui recibido en su casa por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle para conversar sobre los desafíos que enfrenta Chile. Fue un encuentro muy cordial, donde tuve la oportunidad de contarle mi visión sobre las cosas más urgentes para nuestro país y de escuchar, desde su experiencia, su mirada sobre las necesidades y temas concretos que Chile necesita abordar para retomar el crecimiento y mejorar la vida de todos los chilenos».

El propio Kast ya había destacado públicamente la figura del exmandatario en junio, afirmando: «El Presidente (Eduardo) Frei, que en el tiempo se va destacando que de verdad era un estadista, quizás no supimos apreciarlo cuando era Presidente».

Por su parte, el expresidente Frei emitió una declaración en la que confirmó la reunión: «En el día de ayer recibí en mi casa al candidato presidencial José Antonio Kast para intercambiar ideas sobre el futuro de Chile. Tuvimos una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos. Pude constatar que coincidimos en los temas esenciales para este momento del país».

Agregó: «He dedicado gran parte de mi vida a trabajar por Chile, por su progreso y su desarrollo, con el objetivo de que todos tengan mejores oportunidades y una vida digna y próspera junto a sus familias. Un desafío en el que avanzamos de manera sostenida durante casi 30 años».

Frei también enfatizó la necesidad de acuerdos amplios: «Pese a que venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferencias en muchos temas, estamos en un momento crucial en el que el país requiere unidad. Se necesita convocar a todos los sectores con amplitud para alcanzar los acuerdos que permitan superar los desafíos actuales».

Finalmente, sostuvo que la conversación con Kast «me permitió conocer en mayor profundidad sus planteamientos y, desde mi experiencia, compartir la visión y las prioridades que considero fundamentales para avanzar en la construcción del país que los chilenos necesitan y merecen».

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/psg