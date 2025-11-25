A menos de tres semanas del balotaje del 14 de diciembre, todos los sondeos publicados hasta ahora coinciden en un mismo escenario: el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, mantiene una amplia ventaja sobre la postulante oficialista, Jeannette Jara (PC).

La encuesta Panel Ciudadano UDD, difundida horas antes de la primera vuelta, proyectó un 61% para Kast frente a un 39% para Jara. Resultados similares entregó Black&White, donde Kast obtendría un 56%, mientras Jara alcanzaría un 35%. En tanto, el estudio de Criteria situó al republicano con un 50% de apoyo, superando al 36% de la candidata del oficialismo.

La encuesta Plaza Pública Cadem también mostró cifras favorables para Kast, con un 58% frente al 42% de Jara.

Preferencias por edad y territorio: Panel Ciudadano

El sondeo Panel Ciudadano profundizó además en cómo se distribuye el apoyo según edad y zona geográfica. En intención de voto general, Kast alcanza un 59% y Jara un 41%.

Ante la pregunta “si la elección fuera este domingo”, un 50% votaría por Kast, un 35% por Jara y un 15% emitiría un voto nulo, no sabe o no participaría.

Al analizar por rango etario, se observa que el respaldo a Kast aumenta con la edad:

55% entre mayores de 60 años

55% en el tramo 51-60

58% entre 41-50

48% entre 31-40

40% entre 18-30

En el caso de Jara, el apoyo es inverso, con mayores niveles entre los más jóvenes:

34% mayores de 60

29% entre 51-60

27% entre 41-50

36% entre 31-40

48% entre 18-30

Por zona geográfica, Kast obtiene:

53% en el sur

50% en la Región Metropolitana

48% en Valparaíso

48% en el norte

El apoyo a Jara es más parejo territorialmente:

33% en el sur

36% en la RM

39% en Valparaíso

37% en el norte

Encuesta Criteria: perfiles y traspasos de voto

La encuesta Criteria analizó el perfil de los votantes de la primera vuelta, información clave para ambos contendores en la etapa final de la campaña.

Entre los votantes de Franco Parisi, destaca un electorado:

35% menor de 30 años

57% de nivel socioeconómico bajo

39% sin identificación política

En el caso de los votantes de Johannes Kaiser, el perfil predominante es:

26% entre 55 y 64 años

41% de segmentos bajos

68% se declara de derecha

Respecto a quienes apoyaron a Evelyn Matthei, el sondeo muestra:

Mayoría entre 30 y 44 años (24%)

Alta presencia en C3 (32%) y ABC1 (28%)

50% se identifica con la derecha, y solo un 7% con la izquierda

Un escenario consistente

Con todos los sondeos apuntando en la misma dirección, el panorama electoral previo al balotaje muestra una ventaja sostenida de Kast sobre Jara, aunque con variaciones según edad, territorio y origen del voto. Para ambos comandos, los próximos días serán determinantes para movilizar a sus respectivos electorados y captar a los indecisos.

/psg