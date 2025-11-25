El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, afirmó este martes que confían en organizar antes de que finalice noviembre una nueva reunión entre los presidentes Volodímir Zelenski y Donald Trump, con el objetivo de cerrar el acuerdo de paz tras el “productivo” encuentro celebrado en Ginebra.

Umerov destacó en su cuenta de X que las conversaciones mantenidas durante el fin de semana en Suiza fueron “constructivas”, y que ambas partes lograron un “entendimiento común” respecto a los puntos fundamentales del plan de paz impulsado por Estados Unidos.

El funcionario ucraniano añadió que ahora cuentan con el respaldo de los socios europeos, lo que abre la puerta a organizar una visita de Zelenski a Estados Unidos “lo antes posible” con el propósito de completar los pasos finales y alcanzar un acuerdo definitivo con el presidente Trump.

En las últimas horas, el propio Zelenski expresó su confianza en la viabilidad del nuevo borrador de la propuesta de paz, luego de que este fuera analizado en Ginebra. El mandatario reiteró que “Ucrania nunca será un obstáculo para la paz”, subrayando la disposición del país a avanzar en las negociaciones.

Según informó CNN este martes, basándose en declaraciones de un funcionario estadounidense no identificado, Ucrania habría aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia, quedando únicamente “detalles menores” por resolver.

De acuerdo con el medio, estas declaraciones se produjeron mientras el secretario del Ejército de Estados Unidos se encontraba en Abu Dabi, donde mantenía conversaciones con funcionarios rusos sobre la propuesta presentada por la administración Trump.

“El gobierno ucraniano ha aceptado el acuerdo de paz. Restan algunos detalles menores, pero ya se ha llegado a un acuerdo”, señaló el funcionario citado por CNN.

/psg