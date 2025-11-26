En la parte alta la principal modificación fue que Universidad de Chile desplazó a O´Higgins de la zona de Copa Libertadores, en tanto que en la parte baja el principal damnificado fue Unión Española, que con su derrota ante Deportes Limache quedó prácticamente con un pie y medio en la Primera B

Así quedó la Tabla de Posiciones faltando dos fechas para que concluya el campeonato

/José Pablo Verdugo