A través de las redes sociales, la modelo compartió un video donde confirma que «ya fue mamá», en una publicación que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

«Tengo un secreto que decirle. Todas las chicas saben (…) Soy mamá«, redactó.

«Mi mayor secreto. Mantenerlo escondido por 9 meses fue realmente difícil. Sin redes sociales, sin amigos, sin vida afuera del hogar», agregó.

«El embarazo eso algo que quieres compartir con todo el mundo y al mismo tiempo, mantenerlo contigo. Ahora, que el secreto está revelado, se siente increíble ser capaz de hablarlo y compartir momentos de este viaje«, cerró el video.

¿Quién es Alexandra Litvinova, la modelo que sería pareja de Alexis Sánchez?

La modelo cuenta con casi 91 mil seguidores en Instagram, donde comparte gran parte de su vida y su aventura por Europa, específicamente Italia, donde vivió hasta hace algunos meses antes de mudarse a España junto a AS7, que juega por el club Sevilla de La Liga.

Según su perfil de Instagram, la influencer cuenta con 10 años ejerciendo como modelo en 11 países diferentes. Además, tendría un gran amor por los deportes y los animales, tal como Alexis Sánchez. Incluso, durante la semana pasada, la mujer compartió fotografías junto a él y varios animales. Entre ellos Atom y Humber, sus perros.