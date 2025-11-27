El dólar registró este jueves una leve alza en el mercado cambiario local, en una jornada sin grandes movimientos debido al feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, que redujo el volumen de operaciones.

En concreto, la divisa norteamericana cerró sus transacciones más líquidas con un incremento de $2,8, ubicándose en $928,8 en su punta vendedora.

Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria, explicó que “la mañana estuvo marcada por el feriado de día de acción de gracias en Estados Unidos, lo que implica menor volumen transado en el mercado”. Además, destacó que el foco de los inversionistas se mantiene en la próxima reunión de la Reserva Federal del 10 de diciembre, donde ya se descuenta con un 85% de probabilidad un recorte de tasas de 25 puntos base.

Por su parte, Sebastián Ballesteros, senior account manager de XTB Latam, señaló que “si el dólar internacional continúa débil y el mercado refuerza las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed, sumado a un cobre estable o al alza, el peso chileno podría apreciarse nuevamente”.

El especialista agregó que, bajo este escenario, el tipo de cambio podría dirigirse hacia la zona de $920–$925, consolidando una tendencia bajista de corto plazo.

