El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que su país “nunca tuvo intención de atacar a Europa”, e incluso manifestó su disposición a dejar este compromiso por escrito, en el marco de las discusiones sobre el plan de paz propuesto por Donald Trump.

Al referirse a la necesidad de abordar las distintas disposiciones del plan, Putin señaló que todas las condiciones deben “traducirse al lenguaje diplomático”. En esa línea, sostuvo: “Una cosa es decir en general que Rusia no tiene intención de atacar a Europa. Eso nos suena ridículo. Nunca fue nuestra intención, pero si quieren oírlo de nosotros, estamos dispuestos a ponerlo en papel”.

El mandatario también acusó a diversos líderes europeos de intentar convencer a sus ciudadanos de que Moscú representa una amenaza, con el fin —según sus palabras— de justificar el fortalecimiento de sus capacidades de defensa. “Desde nuestra perspectiva, esto es una completa tontería y una mentira”, enfatizó.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones persistentes entre Rusia y Occidente, mientras continúan las discusiones en torno a posibles vías para alcanzar una solución negociada al conflicto en Ucrania.

/psg