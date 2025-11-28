Un nuevo partido es el que se desarrollará esta tarde por la Liga de las Naciones, que es clasificatoria para el Mundial 2027

La Roja femenina se enfrentará a Perú en la localidad de Cusco rcuyo recinto deportivo está a 3.402 metros sobre el nivel del mar y cuenta con capacidad para 45 mil personas.

¿Cuándo juegan Chile femenino vs Perú por la Liga de las Naciones?

El partido entre chilenas y peruanas se jugará este viernes 28 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad de Cusco.

¿Qué canal transmite el partido de Chile femenino vs Perú?

El encuentro entre chilenas y peruanas será transmitido por TV en la señal de Chilevisión, con los relatos de Claudio Palma y los comentarios de Aldo Schiapacasse y Rocío Ayala