El dólar vivió un viernes de baja volatilidad en el mercado cambiario chileno, registrando una variación prácticamente nula y cerrando la semana por debajo de la barrera de los $930. La divisa estadounidense cayó $0,3, finalizando sus operaciones más líquidas en $928,2 por unidad en su punta vendedora. Con ello, acumuló un retroceso semanal de $12,5.

Según Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria, la jornada estuvo “marcada por el feriado de Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias y por los datos económicos publicados en Chile, especialmente cifras de empleo e indicadores sectoriales”.

El especialista adelantó que los próximos días vendrán cargados de información relevante para los mercados. “La próxima semana será una semana cargada de datos económicos importantes. El lunes comenzaremos con la reunión de la OPEP y el martes con declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. En el plano local, el lunes se publica la actividad económica de octubre”, detalló.

Por su parte, Felipe Sepúlveda, jefe de análisis de Admirals, destacó que “el dólar cerró prácticamente plano”, atribuyendo el movimiento a un mayor apetito por el cobre y señales de estrechez en la oferta del metal, factores que favorecieron al peso chileno. Además, explicó que “la corrección del DXY evitó un empuje alcista global más marcado”.

/psg