Black & White entregó nuevos resultados de su reporte semanal sobre la segunda vuelta de la carrera presidencial, programada para el 14 de diciembre.

Las últimas semanas han estado marcadas por tensos cruces entre la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) y el abanderado José Antonio Kast (Republicanos). Kast ha insistido en que su contendora es “la candidata de la continuidad”, mientras Jara lo ha emplazado duramente por “no participar de los debates”.

Estrategias para captar el voto de Parisi

Ambos candidatos han desplegado estrategias para conquistar los votos que en primera vuelta respaldaron a Franco Parisi (PDG), quien obtuvo un 20% y quedó en tercer lugar.

Jara reestructuró su comando y removió al sociólogo Darío Quiroga , luego de que este insultara a los votantes de Parisi calificándolos de “viejos chuñuscos” .

reestructuró su comando y removió al sociólogo , luego de que este insultara a los votantes de Parisi calificándolos de . Kast, en tanto, aceptó participar solo en dos debates —Archi y Anatel— y se reunió con el expresidente Eduardo Frei, gesto interpretado como una señal de apoyo del suspendido militante DC.

Resultados de intención de voto

Ante la consulta sobre si la segunda vuelta presidencial fuera el próximo domingo:

53% votaría por José Antonio Kast

37% por Jeannette Jara

9% no marca preferencia por ningún candidato

En cálculo proporcional (base 100%), Kast obtendría un 59% de los votos y Jara un 41%.

La directora de Black & White, Paola Assael, destacó que los resultados “son muy similares a los observados antes de la primera vuelta”.

Perfil del votante y razones de apoyo

El respaldo a Kast aumenta entre hombres, en segmentos socioeconómicos altos y en mayores de edad .

. La proporción de apoyo a Kast disminuyó 3 puntos respecto a la última medición .

. 26% vota por convicción , porque le gusta el candidato y fue su opción en primera vuelta.

, porque le gusta el candidato y fue su opción en primera vuelta. 44% corresponde a un voto rechazo : 23% porque nunca votaría por el contrincante. 21% porque no les gusta el actual gobierno y rechazan su continuidad.

:

Entre los votantes de Kast, la principal razón es el rechazo al actual gobierno. Entre los votantes de Jara, la motivación principal es que “les gusta la candidata”. Assael subrayó: “Nadie vota por Jara porque no le gusta el actual gobierno”.

Evaluación del Gobierno de Boric

32% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric , cifra que aumentó 2 puntos respecto a la semana pasada.

, cifra que aumentó respecto a la semana pasada. El principal problema del país sigue siendo la inseguridad, delincuencia y narcotráfico , mencionado por 73% de los encuestados.

, mencionado por de los encuestados. 26% aprueba la forma en que el Gobierno enfrenta la delincuencia, con un alza de 3 puntos porcentuales.

En conclusión, el sondeo de Black & White confirma la ventaja de José Antonio Kast en la segunda vuelta, aunque con un descenso en su apoyo, mientras la seguridad y la delincuencia continúan siendo las principales preocupaciones ciudadanas.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/psg