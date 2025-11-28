Una grave situación de violencia se registró la mañana de este viernes en el Instituto Nacional, ubicado en el centro de Santiago, donde tres profesoras fueron agredidas por un grupo de encapuchados que ingresó al establecimiento portando material incendiario.

El ataque

Según informó el propio colegio, a las 9:10 horas un grupo de sujetos encapuchados irrumpió en la jornada escolar. Previamente, estos individuos habrían participado en desórdenes en la vía pública, donde se enfrentaron a Carabineros junto a personas externas al establecimiento. Posteriormente, reingresaron al recinto ocasionando daños materiales.

En ese contexto, los encapuchados agredieron físicamente a tres profesoras y, además, les arrojaron bencina, lo que generó gran alarma dentro de la comunidad educativa.

Medidas adoptadas

Tras el incidente, el Instituto Nacional decidió suspender las clases durante la mañana y solicitó el retiro inmediato de todos los estudiantes como medida preventiva.

No obstante, el establecimiento aclaró que las academias y talleres se retomarían a partir del mediodía, mientras que la jornada de la tarde y el servicio de alimentación JUNAEB funcionarían con normalidad.

Reacciones

Desde el Instituto Nacional se emitió una declaración en la que se condena categóricamente cualquier acción que ponga en riesgo a las personas y altere el desarrollo de la vida escolar.

Asimismo, se hizo un llamado a madres, padres y apoderados a conversar con sus hijos e hijas sobre la importancia del respeto, la responsabilidad y la resolución pacífica de conflictos.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/psg