La Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), informó que la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,4% durante el trimestre agosto–octubre de 2025, registrando un descenso de 0,2 puntos porcentuales en doce meses.
Este retroceso se explica por el aumento de las personas ocupadas (1,5%), superior al incremento de la fuerza de trabajo (1,3%), con incidencia tanto en mujeres (2,7%) como en hombres (0,5%). El nivel de desempleo es el menor desde el trimestre noviembre–enero de 2023 y acumula cinco meses consecutivos de bajas.
Sectores con mayor crecimiento
- Servicios administrativos y de apoyo: +17,3%
- Actividades de salud: +7,1%
- Transporte: +7,2%
Por categoría ocupacional, el alza se reflejó en asalariados formales (1,2%) e informales (6,0%).
En contraste, las personas desocupadas disminuyeron 0,2%, influenciadas exclusivamente por quienes estaban cesantes (-0,9%).
Empleos creados
El total de ocupados alcanzó 9.386.410 personas, con una creación de 137.426 puestos de trabajo, la mejor cifra desde septiembre–noviembre de 2024, cuando se generaron 147.541 empleos.
- Hombres ocupados: 5.300.127 (creación de 28.797 empleos).
- Mujeres ocupadas: 4.086.283, el mayor nivel histórico, con 108.629 empleos creados en 12 meses, la cifra más alta desde abril–junio de 2024.
Participación y ocupación
- Tasa de participación: 61,9% (+0,3 pp. interanual).
- Tasa de ocupación: 56,7% (+0,4 pp. interanual).
La población fuera de la fuerza de trabajo creció 0,2%, influida por inactivas habituales (0,4%) e iniciadoras (10,4%).
Desempleo por género
- Mujeres: tasa de desocupación de 8,8%, la menor desde noviembre–enero de 2023. Las desocupadas cayeron 2,9%, incididas por las cesantes (-3,8%).
- Hombres: tasa de desocupación de 8,2%, con un alza de 0,1 pp. interanual. Los desocupados aumentaron 2,1%, principalmente por cesantes (1,6%) y quienes buscan trabajo por primera vez (9,1%).
Región Metropolitana
En la Región Metropolitana, la tasa de desempleo fue de 8,6%, con una baja de 0,3 pp. en doce meses. La población ocupada creció 2,1%, destacando:
- Servicios administrativos y de apoyo: +23,4%
- Información y comunicaciones: +20,0%
Informalidad laboral
La tasa de ocupación informal se situó en 26,2%, con una caída de 0,9 pp. en doce meses. Las personas ocupadas informales disminuyeron 1,7%, afectadas exclusivamente por los hombres (-4,2%).
Por sectores, el descenso se debió a:
- Comercio: -5,0%
- Industria manufacturera: -9,1%
Por categoría ocupacional, la baja se explicó por:
- Trabajadoras por cuenta propia: -7,5%
- Empleadores: -17,1%
