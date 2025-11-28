La Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), informó que la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,4% durante el trimestre agosto–octubre de 2025, registrando un descenso de 0,2 puntos porcentuales en doce meses.

Este retroceso se explica por el aumento de las personas ocupadas (1,5%), superior al incremento de la fuerza de trabajo (1,3%), con incidencia tanto en mujeres (2,7%) como en hombres (0,5%). El nivel de desempleo es el menor desde el trimestre noviembre–enero de 2023 y acumula cinco meses consecutivos de bajas.

Sectores con mayor crecimiento

Servicios administrativos y de apoyo: +17,3%

+17,3% Actividades de salud: +7,1%

+7,1% Transporte: +7,2%

Por categoría ocupacional, el alza se reflejó en asalariados formales (1,2%) e informales (6,0%).

En contraste, las personas desocupadas disminuyeron 0,2%, influenciadas exclusivamente por quienes estaban cesantes (-0,9%).

Empleos creados

El total de ocupados alcanzó 9.386.410 personas, con una creación de 137.426 puestos de trabajo, la mejor cifra desde septiembre–noviembre de 2024, cuando se generaron 147.541 empleos.

Hombres ocupados: 5.300.127 (creación de 28.797 empleos).

5.300.127 (creación de 28.797 empleos). Mujeres ocupadas: 4.086.283, el mayor nivel histórico, con 108.629 empleos creados en 12 meses, la cifra más alta desde abril–junio de 2024.

Participación y ocupación

Tasa de participación: 61,9% (+0,3 pp. interanual).

61,9% (+0,3 pp. interanual). Tasa de ocupación: 56,7% (+0,4 pp. interanual).

La población fuera de la fuerza de trabajo creció 0,2%, influida por inactivas habituales (0,4%) e iniciadoras (10,4%).

Desempleo por género

Mujeres: tasa de desocupación de 8,8% , la menor desde noviembre–enero de 2023. Las desocupadas cayeron 2,9% , incididas por las cesantes (-3,8%) .

tasa de desocupación de , la menor desde noviembre–enero de 2023. Las desocupadas cayeron , incididas por las . Hombres: tasa de desocupación de 8,2%, con un alza de 0,1 pp. interanual. Los desocupados aumentaron 2,1%, principalmente por cesantes (1,6%) y quienes buscan trabajo por primera vez (9,1%).

Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, la tasa de desempleo fue de 8,6%, con una baja de 0,3 pp. en doce meses. La población ocupada creció 2,1%, destacando:

Servicios administrativos y de apoyo: +23,4%

+23,4% Información y comunicaciones: +20,0%

Informalidad laboral

La tasa de ocupación informal se situó en 26,2%, con una caída de 0,9 pp. en doce meses. Las personas ocupadas informales disminuyeron 1,7%, afectadas exclusivamente por los hombres (-4,2%).

Por sectores, el descenso se debió a:

Comercio: -5,0%

-5,0% Industria manufacturera: -9,1%

Por categoría ocupacional, la baja se explicó por:

Trabajadoras por cuenta propia: -7,5%

-7,5% Empleadores: -17,1%

