La nueva edición de la encuesta Criteria Research entrega un panorama actualizado de la carrera presidencial rumbo a la segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Según el estudio, José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, aumentó un punto porcentual respecto a la medición anterior, alcanzando el 51% de las preferencias.

En contraste, Jeannette Jara, abanderada de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, retrocedió un punto, quedando con un 35% de apoyo, lo que marca una brecha de 16 puntos entre ambos aspirantes. Además, un 14% de los consultados no sabe o no responde.

Considerando la medición en base 100, la diferencia se amplía aún más: 59% para Kast frente a un 41% para Jara.

Respecto a la pregunta “¿Quién crees que será el próximo presidente(a)?”, un 63% de los encuestados se inclinó por Kast, mientras que un 29% se mostró convencido de que Jara llegará a La Moneda.

En cuanto a los atributos evaluados, el estudio indica que Kast supera a Jara en todos los ítems consultados. Entre ellos destacan:

Mejorar la seguridad: 69% Kast – 31% Jara

Ordenar la migración: 69% Kast – 31% Jara

Potenciar el crecimiento económico: 65% Kast – 35% Jara

Generar más empleos y mejores sueldos: 58% Kast – 42% Jara

Mejorar la salud pública y reducir listas de espera: 54% Kast – 46% Jara

La encuesta refuerza así un escenario electoral donde el candidato republicano aparece, por ahora, como el favorito de cara al balotaje.

