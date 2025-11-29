La Fecha 29 se extiende hasta el próximo martes, cuando en otro partido muy importante se midan Universidad de Chile y Coquimbo Unido. Los azules ya conocerán el resultado de Universidad Católica que juega el sábado con Huachipato en el CAP.
Esta es la programación
Viernes 28 de noviembre
- Cobresal 3-0 Colo Colo. 18:30 horas. Estadio El Cobre
Goles: 1-0, 12′ César Munder (COB); 2-0, 44′ Diego Coelho (COB); 3-0, 50′ César Munder (COB)
Sábado 29 de noviembre
- Huachipato 0-0 Universidad Católica. 12:00 horas. Estadio Huachipato
Goles: No hubo
- Deportes La Serena vs. Palestino. 18:00 horas. Estadio La Portada
Domingo 30 de noviembre
- Unión La Calera vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio «Nicolás Chahuán»
- Everton vs. Deportes Iquique. 18:00 horas. Sausalito
- Unión Española vs. O’Higgins. 18:00 horas. Estadio Santa Laura
Lunes 1 de diciembre
- Audax Italiano vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida
Martes 2 de diciembre
- Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido. 20:00 horas. Estadio Nacional.
/José Pablo Verdugo