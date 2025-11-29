La Fecha 29 se extiende hasta el próximo martes, cuando en otro partido muy importante se midan Universidad de Chile y Coquimbo Unido. Los azules ya conocerán el resultado de Universidad Católica que juega el sábado con Huachipato en el CAP.

Esta es la programación

Viernes 28 de noviembre

  • Cobresal 3-0 Colo Colo. 18:30 horas. Estadio El Cobre

Goles: 1-0, 12′ César Munder (COB); 2-0, 44′ Diego Coelho (COB); 3-0, 50′ César Munder (COB)

Sábado 29 de noviembre

  • Huachipato 0-0 Universidad Católica. 12:00 horas. Estadio Huachipato

Goles: No hubo

  • Deportes La Serena vs. Palestino. 18:00 horas. Estadio La Portada

Domingo 30 de noviembre

  • Unión La Calera vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio «Nicolás Chahuán»
  • Everton vs. Deportes Iquique. 18:00 horas. Sausalito
  • Unión Española vs. O’Higgins. 18:00 horas. Estadio Santa Laura

Lunes 1 de diciembre

  • Audax Italiano vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Martes 2 de diciembre

  • Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido. 20:00 horas. Estadio Nacional.

/José Pablo Verdugo

Artículos relacionadosMás del autor