Un episodio de calor extremo se registró en medio de las celebraciones navideñas. El 25 de diciembre, Santiago alcanzó 34,5°C, la segunda temperatura más alta para un día de Navidad en la historia. Los pronósticos indican que para Año Nuevo la situación será similar, con jornadas de intenso calor.

Pronóstico meteorológico

El meteorólogo Andrés Mondaca, de la Dirección Meteorológica de Chile, explicó que este viernes 26 de diciembre las temperaturas descenderán levemente debido a la presencia de una vaguada costera.

“Esto genera el ingreso de aire húmedo y fresco desde la costa, regulando las temperaturas al menos hoy y mañana en Santiago. Deberíamos estar en torno a los 29°C y mañana cerca de los 31°C”, señaló.

El domingo se espera un alza a 32°C, mientras que para la próxima semana, en el contexto de Año Nuevo, las máximas volverán a subir:

Lunes, martes y miércoles: entre 34°C y 35°C en el centro de Santiago. Mondaca advirtió que será una semana bastante calurosa.

Panorama nacional

Respecto al resto del país, el experto indicó que las condiciones serán en general favorables para las celebraciones de Año Nuevo:

Desde Chiloé hacia el norte: tiempo estable y escasa nubosidad.

tiempo estable y escasa nubosidad. Regiones de Aysén y Magallanes: presencia de chubascos débiles y vientos de hasta 70 km/h, los únicos sectores con precipitaciones previstas para la jornada festiva.

Recomendaciones para enfrentar el calor

La académica de Enfermería de la Universidad Andrés Bello, Viviana Sarabia, entregó consejos para prevenir el golpe de calor, una condición potencialmente grave que puede afectar a toda la población, especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura interna tras una exposición prolongada a altas temperaturas, provocando deshidratación severa, mareos, confusión, piel muy caliente y, en casos extremos, complicaciones que requieren atención médica inmediata.

Claves preventivas

Hidratación permanente: beber agua regularmente, incluso sin sentir sed. Evitar bebidas azucaradas, café y alcohol.

beber agua regularmente, incluso sin sentir sed. Evitar bebidas azucaradas, café y alcohol. Protección solar: evitar exposición directa entre las 11:00 y 17:00 horas . Usar ropa liviana y clara, sombreros, lentes de sol y aplicar protector solar FPS 30 o superior cada dos horas .

evitar exposición directa entre las . Usar ropa liviana y clara, sombreros, lentes de sol y aplicar . Espacios cerrados: mantener ventilación, usar ventiladores o aire acondicionado y cerrar cortinas en horas de mayor calor.

mantener ventilación, usar ventiladores o aire acondicionado y cerrar cortinas en horas de mayor calor. Alimentación adecuada: preferir comidas livianas, frutas y verduras; evitar alimentos pesados o muy calientes.

preferir comidas livianas, frutas y verduras; evitar alimentos pesados o muy calientes. Seguridad en vehículos: nunca dejar niños, adultos mayores o mascotas dentro de un auto, aunque esté a la sombra.

nunca dejar niños, adultos mayores o mascotas dentro de un auto, aunque esté a la sombra. Actividad física responsable: realizar ejercicio en la mañana o al atardecer, reduciendo intensidad y aumentando descansos.

realizar ejercicio en la mañana o al atardecer, reduciendo intensidad y aumentando descansos. Atención a señales de alerta: dolor de cabeza intenso, mareos, náuseas, piel caliente y seca, confusión o cansancio extremo pueden indicar un golpe de calor. Ante estos síntomas, trasladar a la persona a un lugar fresco, hidratarla y buscar atención médica inmediata.

