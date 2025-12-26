Con miras al cambio de mando programado para el próximo 11 de marzo, distintos equipos ya trabajan en la organización de la ceremonia en la que el Presidente Gabriel Boric entregará la banda presidencial a José Antonio Kast, quien asumirá como nuevo jefe de Estado.

Se trata de una actividad de gran envergadura, que se realizará en el Congreso Nacional y que volverá a contar con un aforo similar al existente antes de la pandemia, luego de que en 2022 la asistencia se redujera de manera significativa por razones sanitarias.

Según comentan fuentes del Senado, institución encargada del protocolo del cambio de mando, para esta ceremonia se espera cursar alrededor de 1.200 invitaciones, más del doble de las permitidas en la última transmisión presidencial. En esa ocasión, el aforo estuvo limitado a 500 personas debido a las restricciones vigentes por el Covid-19.

La ampliación del número de asistentes permitirá una mayor presencia de autoridades nacionales, representantes del mundo político, social y económico, así como una importante concurrencia de mandatarios y delegaciones extranjeras, lo que refuerza el carácter internacional del acto.

En ese contexto, esta semana el presidente electo José Antonio Kast se refirió públicamente a los invitados internacionales que le gustaría ver presentes en la ceremonia. En particular, reconoció su interés en que asista el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una figura que ha generado atención regional por su estilo de gobierno y sus políticas de seguridad.

La eventual presencia de Bukele se suma a las expectativas por conocer qué otros jefes de Estado y autoridades extranjeras serán invitados al cambio de mando, en un evento que marcará el cierre del gobierno de Gabriel Boric y el inicio de una nueva administración.

En las próximas semanas se espera que el Senado, en coordinación con el Ejecutivo saliente y el equipo del presidente electo, defina la nómina oficial de invitados y los detalles finales del protocolo, en lo que será uno de los actos políticos más relevantes del año.

